Oldtimer auf dem Großen Ring

Ausgabe Nr. 2814

25 Jahre seit der Gründung des Retromobil Clubs, der Verein der Besitzer und Restauratoren von historischen Fahrzeugen, wurden am vergangenen Wochenende in mehreren Städten in Rumänien mit sogenannten ,,Retro-Frühjahrparaden“ gefeiert. So konnte man am Samstag auch in Hermannstadt und zwar auf dem Großen Ring Oldtimer aller Art bewundern. Die stolzen Besitzer hatten ihre Wagen schön herausgeputzt, gaben gerne Auskunft über ihre Fahrzeuge und gewährten auf Anfrage auch einen Blick unter die Motorhaube. Mehr dazu unter https://retromobil.ro Unser Bild: Großes Aufsehen erregte ein gelber Dacia Pickup vor allem bei den Kindern. Foto: Beatrice UNGAR