Über 800 Events geplant

30. Auflage des Theaterfestivals beginnt am 23. Juni

Ausgabe Nr. 2814

Die 30. Jubiläumsauflage des Internationalen Hermannstädter Theaterfestivals findet heuer vom 23. Juni bis 2. Juli statt und seit Mittwoch kann man schon online Eintrittskarten kaufen. Das gab Theaterintendant und Festivaldirektor Constantin Chiriac am Dienstag, dem 25. April, bei einer Pressekonferenz im Foyer des Radu Stanca-Nationaltheaters (TNRS) in Hermannstadt bekannt. Der Preis der Eintrittskarten hat sich seit letztem Jahr nicht geändert, ein Ticket kostet zwischen 30 und 150 Lei.

Die diesjährige Auflage läuft unter dem Motto „Miracol“ (zu deutsch „Wunder“) und ist dem Theaterkritiker George Banu gewidmet, der vergangenes Jahr gestorben ist.

Das Theaterfestival beginnt und endet mit einer spektakulären Drohnen- und Lasershow. Über 800 Indoor- und Outdoor-Events – von denen etwa 300 Theaterstücke sind – stehen im Programm, das auf www.sibfest.ro zu finden ist.

Zu den Höhepunkten der österreichischen Spielzeit zählt das Stück „Dorian Gray“, in der Regie von Bastian Kraft, das vom Wiener Burgtheater am 27. und 28. Juni, sowie das wortlose Stück von Nobelpreisträger Peter Handke „Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten“, das am 24. Juni in der Regie von Leta Popescu von Schauspielern des TNRS aufgeführt wird. Peter Handke wird übrigens beim Theaterfestivals als Gast dabei sein und bekommt einen Stern auf der Ruhmesmeile.

Im Rahmen der deutschen Spielzeit des Theaterfestivals wird das Ensemble der Schaubühne Berlin mit dem Theaterstück „(Kein) Weltuntergang“ der jungen britischen Autorin Chris Bush, in der Regie von Katie Mitchell am 1. und 2. Juli auftreten. Die Tanz-Performance „Total brutal. Come as you are #Teil 2“ wird ebenfalls am 1. und 2. Juli im Studiosaal des TNRS zu sehen sein.

Zur Eröffnung der 30. Jubiläumsauflage des Theaterfestivals, das zwischen dem 23. Juni und dem 2. Juli stattfinden wird, ist am 23. Juni ein besonderes Orgelkonzert mit vier Organisten, die gleichzeitig an vier Orgeln in der evangelischen Stadtpfarrkirche spielen, geplant. Es handelt sich um Jean-Christophe Geiser aus der Schweiz, Paul Christian aus Kronstadt, Brita Falch-Leutert und Jürg Leutert aus Hermannstadt.

Das vollständige Programm des Internationalen Theaterfestivals ist unter www.sibfest.ro zu finden. Cynthia PINTER