Fußball: U21 Freundschaftsspiel in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2810

Das erste internationale Fußballmatch auf dem frisch restaurierten Hermannstädter Stadion neben dem Erlenpark findet am Dienstag, dem 28. März, statt. Die U21 Jugend-Nationalmannschaft Rumäniens tritt in einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland an. Tickets kann man online unter bilete.frf.ro kaufen.

Die von Trainer Emil Săndoi trainierte rumänische Mannschaft kam schon vergangene Woche zusammen, um fleißig zu trainieren. Die Freundschaftsspiele gelten als Vorbereitungsspiele für die heuer stattfindenden Europameisterschaften U21, die in Rumänien und Georgien abgehalten werden. Es sind zunächst zwei Freundschaftsspiele angesagt: Heute, am 24. März, 19 Uhr tritt die Trikolore in Bukarest (Steaua-Stadion) gegen Portugal an und am Dienstag, dem 28. März, 19 Uhr spielt Rumänien gegen Deutschland in Hermannstadt auf dem neuen Stadion.

Das Aufgebot Rumäniens besteht aus folgenden Spielern: im Tor: Mihai Popa (FC Voluntari), Ștefan Târnovanu (FCSB), Andrei Gorcea (Universitatea Klausenburg); Verteidigung: Alexandru Pantea (FCSB), Alexandru Țîrlea (Gimnastic de Tarragona/Spanien), Bogdan Racovițan (Rakow/Polen), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoșani), Marco Ehmann (EN Paralimniou/Zypern), Valentin Țicu (Petrolul Ploiesti), Andres Dumitrescu (Sepsi OSK Sankt Georgen); Mittelfeld: Vlad Pop (CS Mioveni), Dragoș Albu (U Craiova 1948), Mihai Lixandru (CS Mioveni), Constantin Grameni (Farul Konstanza), David Miculescu (FCSB), Alexandru Ișfan (Universitatea Craiova), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux/ Frankreich), Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv/Israel), Claudiu Petrila (CFR Klausenburg), Marius Corbu (Puskás Akadémia/Ungarn); Angriff: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Birligea (CFR Klausenburg), Louis Munteanu (Farul Konstanza).

Eintrittskarten für das Spiel in Hermannstadt kosten 15 Lei und können online unter bilete.frf.ro gekauft werden.

Cynthia PINTER