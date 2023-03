Ausgabe Nr. 2811

Überall in der Stadt blühen Sträucher und Bäume und verbreiten Frühlingsstimmung. Unser Bild: Ein Hingucker sind auch in diesem Jahr die blühenden Blutpflaumen (Prunus cerasifera Nigra) in der Str. Tudor Vladimirescu, die früher Kappgasse geheißen hat. Foto: Cynthia PINTER