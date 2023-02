Mit Lichtermeer gefeiert

Erster Sieg im Top 10 der Nationalliga

Ausgabe Nr. 2804

Der Basketballklub CSU Sibiu hat einen perfekten Start in die zweite Runde der Basketball-Nationalliga der Herren hingelegt. Im ersten Heimspiel der Top 10 setzten sich die Adler am Samstag, 4. Februar, in der Transilvania-Halle mit 95:63 gegen SCM Temeswar durch. Der Sieg wurde trotz Stromausfall nach dem Schlusspfiff in der Halle mit einem Handy-Lichtermeer gefeiert.

Die von Tomas Rinkevicius trainierten Jungs betraten den Platz mit dem festen Willen, von Anfang an ihre Überlegenheit zu zeigen. Das war offensichtlich, und die Verteidigung funktionierte perfekt, so dass im Angriff leichte Körbe erzielt werden konnten. Das erste Viertel endete mit einem Dreierwurf von Daniel Manchon, und der Spielstand war bereits auf 20:6 angewachsen. Das zweite Viertel begannen die Gäste besser, aber Trainer Rinkevicius stoppte das Spiel schnell mit einer Auszeit. Es folgten sechs Punkte in Folge durch Roberts Blumbergs und Sebastian Ionescu, und das Spiel war wieder in der Spur des ersten Viertels. Die Differenz auf der Anzeigetafel wuchs stetig bis zur Halbzeit, als es 48:26 für den BC CSU Sibiu stand.

Auch nach der Pause änderte sich die Spielstrategie nicht. Roberts Blumbergs hat weiterhin konstant gepunktet und eine echte Show hingelegt. Erneut beendete Manchon das Viertel mit einem Treffer, diesmal nachdem er den Ball vom Gegner geklaut hat, zum Endstand von 73:42. Im letzten Viertel versuchten die Gäste nur noch, den Rückstand zu verkürzen, aber ohne Erfolg. Durch Blumbergs, Uță und Barro setzte sich die Führung fort, und am Ende verbuchte der BC CSU Sibiu mit 95:63 einen klaren Sieg.

Roberts Blumbergs war der Mann des Spiels mit 31 Punkten, 6 Rebounds und einem entscheidenden Assist.

Am Mittwoch, dem 8. Februar fand ein zweites Heimspiel gegen CSO Voluntari statt, das von der Hermannstädter Mannschaft mit 74:73 und einem spektakulären Buzzer Beater von Blumbergs gewonnen wurde. In der nächsten Etappe spielt CSU Sibiu auswärts gegen CSM CSU Oradea am 4. März.

Cynthia PINTER