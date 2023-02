Ausgabe Nr. 2804



Der in Marienfeld/Teremia Mare im Banat geborene Hansi Schmidt, der nach seiner Flucht aus Rumänien (1963) in Deutschland eine Spitzenkarriere hingelegt hat, ist im Alter von 80 Jahren verstorben, gab am Sonntag der VfL Gummersbach bekannt, mit dem die Handball-Legende 7 Meistertitel und 4 Europapokalsiege gefeiert hat. Dazu gehen 484 Tore in 98 Länderspielen für Deutschland auf sein Konto.

Hans-Günther (Hansi) Schmidt (1942-2023).