Namen für neuen Park gesucht

Ausgabe Nr. 2800

In einer außerordentlichen Sitzung hat am 6. Januar d. J. der Hermannstädter Stadtrat beschlossen, einen Wettbewerb zur Benennung des neuen Parks an der Preot Bacca-Straße im Goldtalviertel/Valea Aurie auszuschreiben. Wer die meisten Stimmen für seinen Namensvorschlag erhält, kann ein Fahrrad gewinnen sowie das Recht, einen Baum in diesem Park geschenkt zu bekommen, an dem dann ein Täfelchen mit dem Namen des Gewinners angebracht wird. Weitere Preise winken ebenfalls. Die genauen Angaben zur Teilnahme findet man auf der Homepage der Stadt www.sibiu.ro, das Formular unter dem Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0LY5LlqlNArjhRmOYZQZie4CqjXiYjz19EDtn0g6O4oDnAQ/viewform.

Foto: Presseamt der Stadt