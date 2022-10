CSU Sibiu machte gute Figur zu Hause

Ausgabe Nr. 2792

Drei Siege in Folge in der Landesmeisterschaft, darüber freuen sich die Basketballer von BC CSU Sibiu, aber über den letzten Sieg besonders. Am Montag, dem 17. Oktober, hießen sie die Gäste aus Neumarkt auf dem heimischen Parkett der Transilvania-Halle in Hermannstadt willkommen. Nach einem eher zögerlichen Start gewannen die Hermannstädter 86:80 und bereiten sich nun auf das Auswärtsspiel in Klausenburg gegen ACS U-BT Cluj-Napoca vor, das am Samstag, dem 22. Oktober, um 20.15 Uhr beginnen wird und live auf Digi Sport zu sehen sein wird.

Eher zaghaft und mit vielen Ballverlusten begann das Spiel gegen CS Municipal Târgu Mureș, die nun wieder in der ersten Liga mitspielen, nachdem sie zwei Saisons in der zweiten Liga verbrachten. In den ersten drei Minuten fielen bloß 2 Körbe, auf jeder Seite einer. Das erste Viertel endete mit dem Punktestand 13:17 für die Gäste aus Neumarkt. Und die Führung der Neumarkter hielt lange an, bis gegen Ende des zweiten Viertels, als Mirel Dragoste nachdem er hart gefoult wurde, an die Freiwurflinie trat und die erste Führung für CSU Sibiu zum 38:37 schaffte. Zu dem Resultat hat vor allem der Small Forward Roberts Blumbergs aus Lettland beigetragen, der 15 Punkte in der ersten Hälfte des Spiels warf.

Zur Halbzeit stand es 46:41 für die Hermannstädter Mannschaft, die von Miguel Angel Hoyo trainiert wird und die den ehemaligen Spieler Andrei Calnicenco als Team Manager hat.

In der zweiten Hälfte merkte man die Präsenz des türkischen Point Guards Barış Çağan Özkan und des amerikanischen Centers Dallas Walton. Zusammen mit dem Spanier Daniel Manchon gelang Walton ein spektakulärer Slam Dunk am Ende eines Alley Oops, der perfekt geliefert wurde. Die Defensivtaktik des Hermannstädter Trainers, bei der zwei oder sogar drei Spieler den Ballhändler abwehrten, funktionierte einwandfrei und verschaffte dem Heimteam die Führung.

Das Spiel endete mit dem wohl verdienten Sieg der Hermannstädter Mannschaft 86:80. Der beste Spieler am Feld war Roberts Blumbergs mit 21 Punkten, 4 Rebounds und 1 Assist, Zweitbester wurde der Argentinier Gaston Whelan mit 11 Punkten, 5 Assists und 1 Rebound. Das nächste Heimspiel findet am Montag, dem 31. Oktober, um 18 Uhr, gegen CS Rapid Bucuresti statt.

Cynthia PINTER