Ausgabe Nr. 2786



Montag hat die Schule wieder begonnen, das Schuljahr 2022-2023 wird 36 Wochen dauern. Im Kreis Hermannstadt lernen allein im Grundschulbereich rund 1600 Kinder an den deutschen Abteilungen. In einer unserer nächsten Ausgaben mehr dazu. Unser Bild: Die Kinder in der Vorbereitungsklasse an der deutschen Abteilung der Schule Nr. 4 in Hermannstadt mit Lehrerin Dalia Lisan feierten den ersten Schultag im Zeichen der Biene Maja, die sie in diesem Schuljahr begleiten wird.

Foto: Privat