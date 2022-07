Zweiter Sieg für Aleotti

Bei der 12. Auflage der Sibiu Cycling Tour

Ausgabe Nr. 2777

Zwischen dem 2. und 5. Juli fand die 12. Auflage der Hermannstädter Radtour statt, an der 28 Teams, darunter sechs World Tour-Teams, drei ProTeams und 18 Continental Teams teilnahmen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Rennens nahm das Astra-Freilichtmuseum eine zentrale Rolle ein. Und ebenfalls zum ersten Mal in der Geschichte des Rennens gewann derselbe Sportler zum zweiten Mal hintereinander diesen Wettkampf. Es geht um Giovanni Aleotti von dem deutschen Radsportteam BORA – hansgrohe der sein im vergangenen Jahr in Hermannstadt errungenes gelbes Trikot verteidigen konnte.

In diesem Jahr fand die Präsentation der Teams im Freilichtmuseum statt, wobei das Areal auch in drei Etappen miteinbezogen wurde. Nach 2013 fand hier nun zum ersten Mal wieder eine Etappe statt. Weiterhin erhielt der Gewinner der Gesamtwertung seitens des Freilichtmuseums das wollene Schaf ,,Miorița”, das zuerst im vergangenen Jahr eingeführt und von Mădălina Cupitu gefertigt wurde, wobei sie traditionelle Filztechniken einsetzte. Dafür soll sie mehr als 10 Kilogramm Wolle benötigt und mehr als einen Monat lang daran gearbeitet haben.

Nach der Präsentation am vergangenen Freitag folgte am Samstag der Prolog auf den die Alleen des Freilichtmuseums (2,3 Km), der von Tim van Dijke (Jumbo – Visma) gewonnen wurde. Am Sonntag folgte die Premiere-Etappe 1, die von Brezoi über die Transalpina bis Hermannstadt (206,9 Km) führte und wo Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizanè) das gelbe Trikot errang. Am Montag ging es in der Etappe 2 von Hermannstadt zum Buleasee (179,4 Km) wo sich Giovanni Aleotti durchsetzte. Am Dienstag folgte die Halbetappe 3a, ein Zeitfahren von der Curmătura Stezii auf die Arena Platoș (12,5 Km) wo Aleotti wieder siegreich abschloss. Als Sieger der Halbetappe 3b deren festlicher Start am Großen Ring in Hermannstadt stattfand und die durch die Dörfer des Hermannstädter Umlands zurück auf den Großen Ring (98,4 Km) führte, ging Stefano Gandin (Team Corratec) hervor, allerdings konnte Aleotti seine Position in der Gesamtwertung konsolidieren.

Der erste Platz in der Gesamtwertung ging an Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe), an den auch das blaue Trikot für die Punktewertung ging. Der zweite Platz in der Gesamtwertung ging an Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) und der dritte an Cian Uijtdebroeks (BORA – hansgrohe), der auch das Trikot für den Best Young Rider U23, den besten Fahrer unter 23 Jahren, bekam. Das weiße Trikot des Gebirgskönigs ,,King of Mountain”, das grüne Trikot für den besten Sprinter und das Trikot für den kampfbereitesten Fahrer, der ,,Combativity Award”, ging an Lukas Meiler (Team Vorarlberg). Das rote Trikot für den besten rumänischen Fahrer ging an Emil Dima (Giotti Victoria – Savini Due). Als das beste Team ging Israel-Premier Tech hervor, gefolgt vom Team Vorarlberg und von dem Team Dronehopper-Andronigiocattoli.

,,Ich bin glücklich, die Hermannstädter Radtour erneut zu gewinnen nach einem ersten Teil der Saison, der nicht einfach war”, sagte Aleotti. ,,Es war immer ein schönes Rennen für unser Team gewesen, wo wir dreimal hintereinander gewonnen haben. Wir freuen uns sehr über unseren Erfolg in der Hermannstädter Radtour. Das Rennen, die Stadt, die Anstiege gefallen mir.” Das Team (BORA – hansgrohe) hob sich bereits im Jahr 2020 in Hermannstadt hervor, als Gregor Mühlberger vom selben Team die Hermannstädter Radtour gewann.

Werner FINK