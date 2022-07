Strandvolleyball auf dem Kleinen Ring

Ausgabe Nr. 2777



Wenn Sie im Juli über den Kleinen Ring gehen und immer wieder eine Trillerpfeife hören, wird nicht ein Fußballspiel ausgetragen. Es wird Beachvolleyball gespielt. Ja, auf dem Kleinen Ring wird seit acht Jahren Anfang Juli vor dem Schatzkästlein ein kleiner ,,Strand“ eingerichtet, dafür werden 350 Kubimeter Sand gebracht, damit mitten in der Altstadt Damen und Herren in den Kategorien Open und Amateure um die Wette den Ball über das Netz kicken können. Es gibt auch Zuschauertribünen. In diesem Jahr findet gerade die 9. Auflage des Strandvolleyballturniers Sibiu Sands bis 10. Juli statt, und zum ersten Mal geht es auch um den Rumänienpokal in dieser Sportart. Näheres unter www.facebook.com/SibiuSands, das genaue Programm ist unter https://beachvolleyromania.ro veröffentlicht worden. Veranstalter sind der Verein Eco Sport Team und die Agentur Grey Projects.

Foto: SibiuSands