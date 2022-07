Kronenfest als Geburtstagsgeschenk

Ausgabe Nr. 2778



Zum 100. Geburtstag der in Deutsch-Kreuz geborenen Sofia Folberth schenkte ihr der Unternehmer und Hauptveranstalter der Haferland-Kulturwoche Michael Schmidt, der ebenfalls aus diesem Ort stammt, ein Kronenfest. Schließlich ist die rüstige Hundertjährige, die heute im Altenheim der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien in Schweischer lebt, am 28. Juni geboren, dem Vortag des Peter- und Paultages, an dem früher in vielen siebenbürgisch-sächsischen Gemeinden das Kronenfest gefeiert wurde. Das Kronenfest hat am 2. Juli stattgefunden und begann mit einem Gottesdienst in dem Prof. Dr. Hans Klein, ehemals Pfarrer in Deutsch-Kreuz, die Predigt hielt. Den Kronenbaum bezwang ein Jugendlicher von der Schäßburger Tanzgruppe, zu Klängen der Bläsergruppe des Schäßburger Forums. Foto: Călin STAN