Buchvorstellung und Schau-Spiel im Sportsaal

Ausgabe Nr. 2724

,,Immer fair und nie böse“ seien die Duelle mit ihrer Teamkollegin bei der dänischen Handballmannschaft IKAST gewesen, schreibt die deutsche Journalistin und ehemalige Handballspielerin Grit Jurack in ihrem kurzen Beitrag in dem autobiografischen Buch ,,Povestea vieții mele“ (Meine Lebensgeschichte) der ehemaligen rumänischen Handballspielerin Narcisa Lecușanu.

Das Buch ist schon letztes Jahr im Bukarester Coresi-Verlag erschienen, und sobald es die Pandemie-Lage erlaubte, ging die Autorin auf Lese-Tour durch Rumänien. Erste Station war Konstanza, es folgten ihre Heimatstadt Bacău, dann Jassy, Klausenburg, Craiova, Neumarkt und schließlich am 27. Mai Hermannstadt. Da hier am 17. Juni 1921, also vor 100 Jahren, zwei Klassen der Brukenthalschule das erste Handballspiel in Rumänien ausgetragen haben, stellte Lecușanu ihr Buch auf Einladung der Leitung des Samuel von Brukenthal-Gymnasiums in dem Sportsaal vor, den sich das Gymnasium derzeit mit der Kunstschule teilt.

Da sie auf ihrer Lese-Tour die Nachwuchshandballerinnen und -handballer in den Mittelpunkt stellte, unterhielt sich Lecușanu auch in Hermannstadt im Vorfeld der Buchvorstellung mit Brukenthalschülerinnen und -schülern sowie den Juniorinnen vom Schülersportklub, die im Anschluss einige Schau-Spiele boten.

Just an diesem Tag hatte der Hermannstädter Stadtrat in seiner ordentlichen Sitzung den Beschluss verabschiedet, eine Gedenkplatte für den Sportlehrer Wilhelm Binder, der das Handballspiel vor 100 Jahren veranstaltet hatte, an der Fassade des Sportsaals anbringen zu lassen.

B. U.