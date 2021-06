Theateragentur wieder offen

Ausgabe Nr. 2724

In neuem Glanz erstrahlt die Theateragentur in der Heltauergasse/str. Nicolae Bălcescu Nr. 17 nach großen Renovierungsarbeiten. Beide Räumlichkeiten – die sich die Theateragentur früher mit einem Fotoladen teilen musste – gehören nun zur Theateragentur: Im ersten Raum werden weiterhin Eintrittskarten verkauft werden und im zweiten wurde eine Bibliothek eingerichtet, in der man alles zum Thema Theater recherchieren kann. Während der ersten „physischen“ Pressekonferenz des Jahres, zu der Intendant Constantin Chiriac am Montag einlud, erzählte Architekt Dorin Ștefan Adam (stehend) über die Renovierungsarbeiten. Chiriac gab unterdessen bekannt, welche Persönlichkeiten aus der Theaterwelt beim Theaterfestival, das vom 20. bis 29. August stattfinden wird, ein Sternchen auf dem Walk of Fame an der Oberen Promenade bekommen werden: Yoshi Oida (Schauspieler, Regisseur), Israel Galván (Tänzer, Choreograph), Helmut Stürmer (Bühnenbildner, Szenograf), Denis O`Hare (Schauspieler, Schriftsteller), Charlotte Rampling (Schauspielerin), Akram Khan (Choreograph), Jan Lauwers (Regisseur) und Maria Pagés (Tänzerin, Choreographin). Außerdem teilte Chiriac mit, dass alle eigenen Theaterstücke, die in der digitalen Spielzeit gezeigt werden, demnächst auch in Kinosälen in Hermannstadt und im ganzen Land zu sehen sein werden. Geplant ist, dass auch „Faust“ (Regie Silviu Purcărete), gefilmt wird. „Faust“ wird am 12. Juni, um 19 Uhr, zum 250. Mal gespielt. Eintrittskarten werden ab dem 5. Juni zu erwerben sein. Foto: Cynthia PINTER