Deutsches Jahrbuch für Rumänien 2019

Ausgabe Nr. 2615

Ein Bild vom Deckendekor in der Zeidner evangelischen Kirche ziert den Umschlag des von der ADZ im Auftrag des DFDR herausgegebenen Deutschen Jahrbuch für Rumänien 2019. In seinem Grußwort stellt der DFDR-Vorsitzende Paul-Jürgen Porr fest: „2018 hatten wir in Rumänien ein sehr schlechtes Jahr“.

Das von Nina May mit dem DFDR-Vorsitzenden geführte Interview trägt allerdings den Titel „Hoffnung ist immer!“ Das neue Deutsche Jahrbuch, das in der Honterus-Druckerei gedruckt wurde, ist wie immer lesenswert.

Das Jahrbuch 2019 wird an die treuen Leser der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänienals Abo-Prämie versandt. Interessenten werden gebeten, sich in der Redaktion unter aboservice@adz.ro oder 021-317.89.18 (rumänisch), 021-317.89.16 (deutsch) zu melden. Postabonnenten werden um die elektronische oder postalische Zusendung der Kopie des Einzahlungsbelegs gebeten.

Beatrice UNGAR