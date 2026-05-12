12 neue Gemeindemitglieder

Ausgabe Nr. 2959
Zwölf Jugendliche wurden am Sonntag Exaudi in einem festlichen Gottesdienst in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt konfirmiert. Unser Bild: Nach dem Gottesdienst stellten sich die beiden Pfarrer mit den Konfirmierten zum Gruppenbild vor dem Haupteingang der Kirche auf (v. l. n. r.): Pfarrer Hans Georg Junesch, Paula Porr, Victoria Vecerdea, Ileana Bichler, Serafina Palkowski, Karla Herbert, Alice Gama, Pia Overduin, Lara Crișan, Sebastian Sandu, Andreas Codreanu, Antonija Subota, Hermine Drăgușin, Pfarrer Klaus Martin Untch.
Foto: Beatrice UNGAR