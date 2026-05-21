Stadtkern und Wissensgefilde anerkannt

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Großer Ring und Brukenthalmuseum gehören zu den Preisgekrönten

Ausgabe Nr. 2959

In Hermannstadts „Wohnzimmer”, auf dem Großen Ring, gastierte am vergangenen Wochenende das Sportevent „Urban Playfield”, organisiert von Sports Festival. Auf dem offenen Spielplatz zwischen Brukenthalpalais und Ratturm konnten an beiden Tagen Sportbegeisterte Basketball, Tennis, Volleyball, Klettern, Badminton, Minifußball und Tischtennis ausprobieren oder rhythmische Gymnastik.                                       Foto: Beatrice UNGAR

Der Große Ring im Altstadtzentrum Hermannstadt wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern das Wohnzimmer der Stadt genannt und auch als solches genutzt. An sonnigen Tagen herrscht hier reges Treiben, hier finden Konzerte aller Art statt, Theaterdarbietungen kann man erleben und vieles andere mehr. Nun hat dieser Platz eine angemessene Würdigung erhalten: Beim Online-Wettbewerb im Bereich Inlandtourismus „Reiseziel des Jahres 2026” gewann er den ersten Platz in der Kategorie Stadtkerne (Nuclee urbane).

Den Preis holte Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor persönlich bei der Preisverleihung ab, die am 14. Mai im Casino in Konstanza/Constanța stattgefunden hat. Astrid Fodor erklärte: Wir danken allen für diese Anerkennung des lebendigen Herzen von Hermannstadt!“.

Zu den ersten Gratulanten im Hermannstädter Rathaus zählten die aus Deutschland und Österreich angereisten Mitglieder einer Reisegruppe der Heimatgemeinschaft der Hermannstädter e. V. (HdH), die unter der Leitung der HdH-Vorsitzenden Dagmar Zink am Montag von Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor empfangen worden sind. Unser Bild: Gruppenbild mit Bürgermeisterin.                                         Foto: Presseamt der Stadt

Vertreter von Stadt und Kreis Hermannstadt wurden noch zweimal auf die Bühne gerufen. Zunächst war es die Leiterin des Brukenthalmuseums, Raluca Teodorescu, die für diese bedeutende Kultureinrichtung den ersten Preis in der Kategorie Wissensgefilde (Tărâmul Cunoașterii) entgegennehmen durfte. Sie dankte in ihrer Dankesrede allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit und deren unermüdlichen Einsatz zur Förderung des Brukenthalmuseums.

Der Kreis Hermannstadt ist Partner im Projekt Colinele Transilvaniei (Siebenbürgisches Hügelland), das in der Kategorie Verwunschene Gefilde (Tărâmuri fermecate) den ersten Preis gewonnen hat.

Beatrice UNGAR

Veröffentlicht in Aktuelle Ausgabe, Allgemein.