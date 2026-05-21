Stadtkern und Wissensgefilde anerkannt

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Großer Ring und Brukenthalmuseum gehören zu den Preisgekrönten

Ausgabe Nr. 2959

Der Große Ring im Altstadtzentrum Hermannstadt wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern das Wohnzimmer der Stadt genannt und auch als solches genutzt. An sonnigen Tagen herrscht hier reges Treiben, hier finden Konzerte aller Art statt, Theaterdarbietungen kann man erleben und vieles andere mehr. Nun hat dieser Platz eine angemessene Würdigung erhalten: Beim Online-Wettbewerb im Bereich Inlandtourismus „Reiseziel des Jahres 2026” gewann er den ersten Platz in der Kategorie Stadtkerne (Nuclee urbane).

Den Preis holte Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor persönlich bei der Preisverleihung ab, die am 14. Mai im Casino in Konstanza/Constanța stattgefunden hat. Astrid Fodor erklärte: „Wir danken allen für diese Anerkennung des lebendigen Herzen von Hermannstadt!“.

Vertreter von Stadt und Kreis Hermannstadt wurden noch zweimal auf die Bühne gerufen. Zunächst war es die Leiterin des Brukenthalmuseums, Raluca Teodorescu, die für diese bedeutende Kultureinrichtung den ersten Preis in der Kategorie Wissensgefilde (Tărâmul Cunoașterii) entgegennehmen durfte. Sie dankte in ihrer Dankesrede allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit und deren unermüdlichen Einsatz zur Förderung des Brukenthalmuseums.

Der Kreis Hermannstadt ist Partner im Projekt „Colinele Transilvaniei” (Siebenbürgisches Hügelland), das in der Kategorie Verwunschene Gefilde (Tărâmuri fermecate) den ersten Preis gewonnen hat.

Beatrice UNGAR