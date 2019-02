Schüler spielen Theater

Ausgabe Nr. 2612

Die Theatergruppe Pun©Ht des Deutschen Jugendforums in Kronstadt, gebildet aus Schülern der 10. und 12. Klasse des Johannes Honterus- und des Meșotă-Lyzeums geht vom 22. bis 27. Februar d. J. mit Unterstützung der Deutschen Botschaft Bukarest auf Tournee mit dem Stück „Keuner wie Keiner“ nach Bertolt Brecht (Adapation und Regie: Petra Antonia Binder). Die Vorstellungen finden wie folgt statt: Am 22. Februar, 19 Uhr, in Klausenburg (Casa Tranzit), am 23. Februar, 19 Uhr, in Temeswar (Adam Müller Guttenbrunn-Haus), am 26. Februar, 17 Uhr, in Hermannstadt (Cavas-Saal im Gebäude der Fakultät für Sprachwissenschaften und Bühnenkünste in der Schewisgasse/Bd.Victoriei 5-7), am 27. Februar, 19 Uhr, in Bukarest (Centrul de Teatru Educational REPLIKA). Näheres zur Veranstaltung auf Facebook: https://www.facebook.com/events/2214434298873538/ Unser Bild: Szenenfoto von der Premiere am 10. Juni 2018 im Redoutensaal in Kronstadt.

Foto: Maria NIȚU