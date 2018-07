4,2 Millionen Euro Spende

Ausgabe Nr. 2587

Mit einer Spende über 4,2 Millionen Euro unterstützt das Hasso Plattner-Institut die Hermannstädter Lucian Blaga-Universität. Die Mittel sollen für die Einrichtung von Laboratorien genutzt werden sowie für Stipendien für die rumänischen Studierenden des Instituts. Der Unternehmer Hasso Plattner ist in Berlin geboren, sein Vater Horst Plattner (1918-2001) war Augenarzt in Hermannstadt. Unser Bild: Die Unterzeichnung des Spendenvertrags durch Prof. Dr. Christoph Meinel (links) und Rektor Prof. Dr. Ioan Bondrea in der Rumänischen Botschaft in Berlin fand im Beisein von (stehend, v. l. n. r.) Staatssekretär Thomas Kralinski, Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund und für Medien und Internationale Beziehungen, S. E. Botschafter Emil Hurezeanu und Bildungsminister Valentin Popa statt.

Foto: Rumänische Botschaft Berlin