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Ausgabe Nr. 2983

Zum achten Mal auf Platz eins landeten die beiden Oină-Mannschaften von der Gymnasialschule „Matei Basarab“ aus Turnu-Roșu, unter der Anleitung von Sportlehrer Laurențiu Șiclovan (unser Bild). Ebenfalls Platz 1 belegte die Seniorenmannschaft CS Oltul aus Turnu-Roșu. Oină heißt das rumänische Schlagballspiel. Den Erfolg verzeichneten die drei Teams bei der 8. Auflage des Oină-Memorials „Constantin Dumitrescu (Piele), Mărioara și Dode Stanciu”, die am Samstag, den 31. Oktober, in Țițești, Landkreis Argeș, stattgefunden hat. Hier die Teams: Jungen: Florin Ioan Buta, Iana Denis Marin, Ianis Gabriel Bologa, Nicolas Alin Rebeca, Ștefan Gomonea, Remus Valentin Răzvan. Mädchen: Mara Anghel, Florina Melisa Paidel, Giulia Ioana Iordache, Cristina Elena Buta, Amalia Buta, Sofia Ștefania Șender; Senioren: Horațiu Andrei Brădescu, Gheorghiță Gabriel Grancea, Tiberiu Marian Brădescu, Florin Ioan Buta, Remus Valentin Răzvan, Iana Denis Marin. Die drei Teams haben sich gegen die Mannschaften aus Țițești, Băiculești und Bălilești (alle Landkreis Argeș), Sudiți und Cosâmbești (Ialomița) und Olteni (Teleorman) durchgesetzt.

Foto: Privat