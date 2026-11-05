Doppelte Buchvorstellung

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2983

Der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt, das Brukenthalmuseum und das Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften Hermannstadt haben vor kurzem zwei im Verlag De Gruyter / Reihe Studies of Early Modern Christianity in Central Europe erschienene Bände vorgestellt: „The Urban Space: Patterns of Mobility and Cultural Transfer in Late Medieval Europe (1200–1500)“, herausgegeben von Adinel C. Dincă und Ulrich A. Wien, dem Historiker Konrad G. Gündisch anlässlich seines 75. Geburtstags gewidmet, und „The Báthory Moment: Statecraft, Religion, Society, and Culture in Central Europe“, herausgegeben von Julia Derzsi, Henning P. Jürgens, Maciej Ptaszyński und Ulrich A. Wien. Aus Brukenthals Bibliothek mitgebracht und präsentiert hat Alexandru Muntean die Bücher „Der Sachssen inn Siebenbürgen: Statuta, oder eygen Landrecht“ von Matthias Fronius (Kronstadt, 1583) und die lateinische Ausgabe, „Statuta iurium municipalium“ (Kronstadt, 1583, sowie „De verae et falsae ecclesiae discrimine“ von Stanisław Sokołowski (Socolovius), Krakau, 1583. Unser Bild (v. l. n. r.): Rudolf Gräf, Julia Derzsi, Ulrich A. Wien und Liviu Cîmpeanu Foto: Beatrice UNGAR