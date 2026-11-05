Liturgische Geräte sind wieder da

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Feierliche Übergabe im Gottesdienst zum 35. Siebenbürgischen Lehrertag

Ausgabe Nr. 2983

Ein silberner Abendmahlskelch und die dazugehörige Patene, die während des Zweiten Weltkriegs, bei der Evakuierung 1944 aus Nordsiebenbürgen von der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in Sicherheit gebracht wurden, und bisher im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg aufbewahrt worden waren, sind nach 82 Jahren nach Bistritz zurückgekehrt und wurden im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, dem 1. November der evangelischen Kirchengemeinde übergeben. Das durften auch die Lehrerinnen und Lehrer miterleben, die an dem 35. Siebenbürgischen Lehrertag teilnahmen.

Vergangenes Wochenende veranstaltete nämlich die Schulkomission des Siebenbürgenforums den 35. Siebenbürgischen Lehrertag in Bistritz unter dem Motto „Lernen ohne Grenzen. Informelle und non-formale Bildungsräume als Ergänzung zur Schule“. Mehr dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Im Gottesdienst am Sonntag wurden die liturgischen Geräte von den Vertretern der HOG Bistritz-Nösen – Hans Georg Franchy, Ehrenvorsitzender und Vorsitzender des Deutsch-Siebenbürgisch-Rumänischen Freundeskreises Wiehl-Bistritz e. V, Horst Göbbel, Ehrenvorsitzender der HOG Bistritz-Nösen sowie des HOG-Verbandes und Leiter der Regionalgruppe Nordsiebenbürgen im HOG-Verband, Inge Alzner, Vorsitzende der HOG Bistritz-Nösen -, feierlich übergeben an die Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde in Bistritz, Stadtpfarrer Andreas Hartig, Gemeindekuratorin Katharina Borsos und der frühere Stadtpfarrer Johann Dieter Krauss. Stadtpfarrer Andreas Hartig sprach von einem „historischen Tag“ für die Bistritzer evangelische Kirchengemeinde.

W. F.