Ausgabe Nr. 2983
Den 24. Gottesdienst in der siebenbürgisch-sächsischen Mundart feierte die evangelische Kirchengemeinde A. B. Michelsberg in der Dorfkirche gemeinsam mit ihren Gästen aus Hermannstadt und Umgebung am Reformationstag, den 31. Oktober. Die Predigt zu Römer 3,21-28 hielt Pfarrer Klaus-Martin Untch (auf der Kanzel), Liturg war Pfarrer Michael Reger (rechts im Gestühl), die musikalische Umrahmung boten wie auch im Vorjahr Iulia Balteș (Flöte) und Zsuzsánna Molnár (Orgel).
Foto: Beatrice UNGAR