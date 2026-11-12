Bildung verbindet Menschen

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2984

Der 35. Siebenbürgische Lehrertag hat in Bistritz stattgefunden

Der 35. Siebenbürgische Lehrertag hat am 31. Oktober und am 1. November in Bistritz zum Thema „Lernen ohne Grenzen. Informelle und non-formale Bildungsräume als Ergänzung zur Schule“ stattgefunden. Eröffnet wurde der Lehrertag am Samstag, dem ersten Tag, in der evangelischen Kirche. Das Hauptreferat präsentierte Dr. Renate Klein. Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen, bot einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Siebenbürgenliedes, das anschließend in drei Sprachen gesungen wurde. Danach fanden die Gruppenarbeiten im „Liviu Rebreanu”-Gymnasium statt. Es nahmen etwa 50 Lehrer und 15 Referenten teil.

Eingeleitet wurde die Eröffnung des Lehrertags mit einem kurzen Kulturprogramm. Victor Vasinca, Schüler der 7-G Klasse, spielte Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in d-Moll. Dann sang der Kinderchor die Europahymne und das Volkslied „Die Gedanken sind frei”. Begrüßt wurden die Gäste im Rahmen der Eröffnung u. a. von Violeta Griga, stellvertretende Schulleiterin des „Liviu Rebreanu“-Gymnasiums, Physiklehrerin und Schulreferentin im Vorstand des Deutschen Forums. Pfarrer Andreas Hartig freute sich, dass der Lehrertag nach 12 Jahren nun wieder in Bistritz stattfand. Er unterstrich, dass Bildung Menschen, Kulturen und Generationen verbinde, was vor allem in Siebenbürgen eine besondere Bedeutung habe. Er betonte weiterhin, dass die Bildung für die evangelische Kirche und für die Siebenbürger Sachsen seit Jahrhunderten eine zentrale Rolle in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft spielte. Am selben Tag, wurde auch der Reformationstag begangen. Die Bedeutung der Bildung habe auch Martin Luther betont. Weiterhin brauche man Bildung mehr denn je, vor allem in einer Zeit wo Informationen im Sekundentakt verbreitet werden, in der Halbwahrheiten und Unwahrheiten Menschen und ganze Gesellschaften beeinflussen. Wichtig sei, dass junge Menschen dazu befähigt werden, kritische Fragen zu stellen.

„Bildung ist Zukunft”, sagte Horst Göbbel, Ehrenvorsitzender der Heimatortsgemeinschaft (HOG) Bistritz-Nösen sowie ehemaliger Geschichtelehrer. „Das ist mein Credo als früherer Schüler und Lehrer an diesem Gymnasium hier in Bistritz.” Göbbel war von 1968 bis 1973 hier Lehrer. „Es ist mein Credo als späterer bayerischer Gymnasiallehrer und natürlich auch als Siebenbürger Sachse und als Mensch”, fuhr er fort. Er betonte die Bedeutung der Reformation, die zur Gründung der Evangelischen Kirche in Siebenbürgen führte, sowie dass das deutsche Schulwesen in Rumänien auf eine lange Tradition zurückblicke und dass die Siebenbürger Sachsen Pioniere des Bildungswesens in Europa waren. Das Bistritzer Gymnasium sei jahrhundertelang für alle offen gewesen. Zu den prominentesten Schülern der deutschen Schule hier gehörten Miron Cristea (1868 bis 1939), rumänisch-orthodoxer Patriarch und kurzzeitig auch Premierminister Rumäniens in der Zwischenkriegszeit oder Alexandru Vaida Voievod (1872 – 1950), Politiker, Arzt und Publizist, öfters Minister und ebenso Ministerpräsident in der Zwischenkriegszeit. „Deutsch gilt in Rumänien vielerorts als wertvolle Bildungssprache und gleichzeitig, das wissen wir, als Sprungbrett für eine akademische oder eine sonstige berufliche Laufbahn in Europa”, bemerkte er.

Er beendete seine Ansprache mit einem Zitat der Wissenschaftlerin Prof. Dr. Hannah Monyer, 1957 in Grosslasseln geboren, die die neurobiologischen Grundlagen der Gehirnaktivitäten erforschte und im Jahre 2004 den Gottfried Wilhelm Leibniz Preis erhielt: Sie schätze ihre Ausbildung in Siebenbürgen und dass sie hier zwei Kulturen mitbekommen hat.

Radu Nebert, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, unterstrich u. a., dass es zwei wichtige Hauptveranstaltungen des Siebenbürgenforums im Jahr gebe: das Sachsentreffen und den Lehrertag.

Zum kulturellen Teil gehörten der Auftritt des Ökumenischen Kirchenchors mit „Panis Angelicus“ (Brot der Engel) von César Franck aber auch die Vorstellung von Lucy Gabriel Cătrințașu, Leiterin der Chöre in der evangelischen Kirchengemeinde, die das „Jerusalem! Jerusalem, die du tötest die Propheten“ aus dem Oratorium „Paulus“, op. 36, von Felix Mendelssohn Bartholdy vortrug. Gesungen wurde dann auch „Ich lobe meinen Gott vom ganzen Herzen” in drei Sprachen.

Das Hauptreferat präsentierte Dr. Renate Klein zum Thema „Selbstkompetenz fördern durch non-formales und informelles Lernen”. Bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen ihr und einem Fünfjährigen darüber, ob ein Plüschtier ein Oktopus oder ihrer Meinung nach ein Tintenfisch sei, zückte sie das Telefon, befragte Google und erfuhr, dass zu den Sammelbegriff Tintenfisch auch die achtarmigen Oktopusse dazugehören. Genauso könne informelles Lernen im Alltag ablaufen. Das informelle Lernen sei ein lebenslanger Prozess. Non-formales Lernen sei dagegen weniger zufällig. Es findet in geplanten Lernangeboten außerhalb des formalen Bildungssystems statt, wie Fortbildungen, Workshops, Online-Kursen, vielleicht auch Sportvereinen, Volkstanzgruppen, thematischen Freizeiten und vieles andere. Weiterhin ging Klein auf die Frage ein, wie solche Lerngelegenheiten die Entwicklung der Selbstkompetenz, also der Fähigkeit, sich in veränderlichen Situationen zurechtzufinden, von Kindern und Jugendlichen fördern können. Sie nannte zwei Beispiele und zwar die Kinderspielstadt und zweitens die Sächsische Volkstanzgruppe.

Auch in der Schule könnten Räume eröffnet werden, in denen sich Kinder und Jugendliche ausprobieren und als eigenständige Persönlichkeiten entwickeln dürfen. Besondere Gelegenheiten dafür bieten die Projektwochen „Schule anders“ und „Grüne Woche“. Sie ermöglichen es, neue Erfahrungen zu sammeln und Selbstkompetenz auf andere Weise zu fördern.

Thomas Șindilariu ging auf Aspekte der Herkunft des Siebenbürgenliedes ein. Der Dichter Leopold Maximilian Moltke kam aus Preußen. Der Zweig der Familie, von der er entstammte, wurde bürgerlich und wollte mit Adel nichts zu tun haben. Für sie war Freiheit das Leitthema der Familie und sie litten sehr unter dem Obrigkeitsstaat. Er war ein begabter Schüler. Eigentlich hätte er ein Staatsstipendium bekommen sollen, um studieren zu können, aber wie das so ist in einem Obrigkeitsstaat herrscht auch Korruption. Es bekam ein anderer das Stipendium. Moltke wurde Buchhändler, Autodidakt und las über die Freiheit der Siebenbürger Sachsen. Dann packte er seine Sachen und machte sich auf den Weg nach Siebenbürgen, um das zu erleben. Er landete 1841 in Kronstadt im „Joint Venture”, das Johann Gött aus Taunus und ein Wilhelm Németh zusammen aufgebaut hatten: ein Verlag, um Bücher und Zeitschriften herauszubringen.

Etwa vier Jahre später sprachen angesehene Männer unter den Siebenbürger Sachsen den Wunsch aus, dass er ein siebenbürgisches Vaterlandslieds dichten solle, welches nicht bloß die Sachsen, sondern jeder Siebenbürger mitsingen könne, ohne seiner Nationalität etwas zu vergeben. Im Mai 1846 floss aus Moltkes Feder das Lied „Siebenbürgen, Land des Segens”, welches seitdem auch in ungarisch und rumänisch übersetzt worden ist.

Johann Lukas Hedwig, der das Siebenbürgenlied vertonte, entschied sich für das kaiserliche Lager als die Revolution von 1848/1849 zu einem Bürgerkrieg wurde. Moltke trat auf der Gegenseite bei General Bem in die ungarischen Freiheitstruppen ein.

Bistritz wird auch „Stadt der Nationalhymne“ genannt, da sie die Geburtsstadt des Dichters Andrei Mureșanu ist. Mureșanu war übrigens zeitgleich mit Moltke in Kronstadt bei diesem „Joint Venture” von Gött und Németh beschäftigt. „Wegen dieser Zusammenarbeit habe ich vorgeschlagen, dass man vielleicht Kronstadt als Stadt der Hymnen bezeichnen könnte”, sagte Şindilariu.

Im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag übergaben die Vertreter der HOG Bistritz-Nösen einen Kelch und eine Patene, die 1944 im Zuge der Evakuierung mitgenommen und im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrt worden waren, feierlich den Vertretern der Bistritzer evangelischen Kirchengemeinde.

Nach dem Gottesdienst ging es zur Schule, wo Jugendliche unter der Leitung von Cristina Armean siebenbürgisch-sächsische Tänze zeigten.

Daniel Urlea, Geografielehrer an der Nikolaus Lenau-Schule in Temeswar, präsentierte die App „EduMento”. Die App war das Ergebnis eines dreijährigen internationalen Erasmus+-Projekts. Initiiert wurde es von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Im Rahmen des Projekts arbeiteten verschiedene Akteure der Lehrkräftebildung zusammen, um eine App zu entwickeln, die Mentor-Mentee-Teams bei der Lehrkräftebildung unterstützen.

Im Weiteren ging es zur Auswertung der Gruppenarbeiten. Die Lehrer schienen Spaß zu haben. Gelernt wurde, wie man mit außerschuleschen Tätigkeiten Leidenschaft für den Unterricht entfacht, es wurden u. a. Naturmandalas gebastelt, selbstgebaute Instrumente (der Regenmacher), eigene Spiele, es gab sogar eine Gruppe, wo vier Schüler die in einem Robotikteam mitmachen, als Trainer eingestiegen waren. Diese Schüler hatten Virtual-Reality-Brille gegeben, über die verschiedene Welten zu sehen waren, sei es aus dem Bereich Methematik, Naturwissenschaften usw. Im zweiten Teil des Workshops wurden 3D-Objekte aus Plastik hergestellt. Nicht zuletzt gab es auch eine Volkstanzwerkstatt.

Veranstaltet wurde der Lehrertag von der Schulkommission des Siebenbürgenforums. Vor allem Verona Onofrei, die Vorsitzende der Schulkommission des Siebenbürgenforums, hatte immer alle Hände voll zu tun.

Werner FINK