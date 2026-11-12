Eine starke Frau hinterlässt Spuren

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Ausgabe Nr. 2984

Nachruf auf Helga Pitters (1930 – 2026)

Helga Pitters wurde am letzten Samstag, dem 7. November 2026, auf dem Hermannstädter Friedhof beerdigt. 96 Jahre und einige Monate währte ihr reiches Leben, an dem sie viele Menschen – Familie, Freunde, Kirchengemeinde, Gäste von Nah und Fern, Frauenkreise, Hilfsbedürftige, Nachbarn, Seniorinnen, Studenten, Ökumene – teilhaben ließ.

Als Helga Rehner kam sie am 19. Juni 1930 in Heltau auf die Welt. Ihr Vater Hermann Rehner war damals Rektor an der evangelischen Schule. Ihre Mutter Herma stammte aus Graz. Helga hatte eine ältere Schwester, Inge, und bald auch eine jüngere Schwester, Brigitte. Bruder Wolfgang (nachmalig Hermannstädter Stadtpfarrer) kam in Wolkendorf zur Welt, wohin die Eltern 1933 ins Pfarramt gezogen waren. Ab 1939 war Helga Hermannstädterin, ihr Vater war Leiter des evangelischen Lehrerseminars geworden. War die Kindheit erst schön und nur selten getrübt, so kam durch den Krieg und die äußerst schwierige Nachkriegszeit eine Lebensprüfung nach der anderen. Alles war knapp: Papier, Lehrer, Milch, Brot, Wohnraum. Immer neue Einsätze wurde der Heranwachsenden abverlangt: Schlange stehen, Kartoffeln schleppen, Haushalt führen (Mutti war oft krank), soziale und politische Ungerechtigkeiten erdulden – was nicht nur die deutsche Bevölkerung betraf, diese aber besonders.

Der Vater wurde 1945 nach Russland deportiert, später war er arbeitslos oder musste an anderen Orten arbeiten. Der Vater war streng und hatte teils fortschrittliche Ideen (im Lehrerseminar) aber auch „altmodische“. Er fand, dass Mädchen kein Abitur brauchen, sondern einen praktischen Beruf erlernen sollten. Helga durfte 1946/47 nicht in die Schule gehen, sondern musste den Haushalt führen. Bei Frau Hartel lernte sie Schneidern und nähte viel für die Familie.

Schließlich durfte sie nach einem Jahr doch wieder zur Schule gehen und bereitete sich darauf vor, in Schäßburg auf das deutsche Lehrerseminar zu gehen.

Leider wurde sie 1948 lebensbedrohlich krank und musste ein Jahr aussetzen. Ans Bett gefesselt las sie schöngeistige Literatur. Erst 1950 konnte sie das Studium in Schäßburg am Evangelischen Lehrerinnenseminar aufnehmen, um Lehrerin zu werden. Ihre erste Arbeitsstelle war danach in Schellenberg.

Im Schäßburger Seminar lernte sie Hermann Pitters kennen, der ihr Herzensfreund wurde. 1955 heiratete das Paar und führte eine lange, harmonische Ehe, die auf gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und auf dem gemeinsamen christlichen Glauben gründete.

Als junge Pfarrersleute lebten sie zunächst in Zied bei Agnetheln, bald aber wurde Hermann Pitters Dozent und später Professor und Dekan am deutschsprachigen Zweig des Protestantisch-Theologischen Instituts.

So zog Helga mit ihrer jungen Familie wieder in ihr Hermannstädter Elternhaus ein, wo sie bis zuletzt lebte. Sie starb am 3. November 2026 im Kreise ihrer Familie, Hermann Pitters bereits im Dezember 2023.

Als Pfarrfrau und Professorengattin brachte sich Helga sehr engagiert ein. Nicht nur als Gastgeberin bei tausenden Anlässen, sondern auch als Daktylographin für Werke ihres Mannes und lange Jahre als Redaktionssekretärin der „Kirchlichen Blätter“, der Monatsschrift der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR), deren Schriftleiter Hermann Pitters über 20 Jahre lang war.

Drei Söhne hat Helga Pitters geboren: Thomas, Andreas, Johann. Sie hat sie, auch als diese erwachsen waren, liebevoll begleitet. „Nicht Einmischung, sondern Begleitung“, war ihre Devise. Sie erzählte mir: „Unsere Söhne halten fest zusammen, und ihre Frauen verstehen sich sehr gut. Dafür bin ich besonders dankbar.“

Die Auswanderungswelle ab 1990 machte auch vor ihrer Großfamilie nicht halt. Alle drei Söhne zogen fort – aber nicht aus der Welt. Es gab viele Besuchsreisen hin und her, sieben Enkel wurden geboren.

„In der Zeit nach der Wende hatten wir mehrere Familientreffen. Wir machten zusammen Urlaub im ungarischen Thermalbad Bük. Da hatten wir ausgiebig Zeit füreinander. Oma musste weder im Garten arbeiten, noch kochen oder anderen Verpflichtungen nachgehen. Und hier in Bük fiel mir noch eine spezielle Aufgabe zu: die Enkelkinder schwimmen zu lehren. Da ich auch die eigenen Kinder schwimmen gelehrt hatte, war ich in den Ruf gekommen, eine gute Schwimmlehrerin zu sein. Auch meine Suppen werden gerühmt. Ob Realität oder Verklärung, es tut gut, von den Enkeln geschätzt zu werden.“ (Helga Pitters in einem Interview, 2004)

Für die Hermannstädter evangelische Gemeinde war Helga Pitters vor allem bekannt und geschätzt als Presbyterin, Kirchenmutter (als erster weiblicher Kirchenvater), Armenmutter, Handarbeitskreisleiterin, Gründerin der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, Promotorin des Weltgebetstages, Mentorin der Pfarrfrauen, Leiterin eines privaten Altfrauenheims, Mitglied der „Sälwerfäddem“-Singgruppe. Darüber müsste nun im Einzelnen berichtet werden, wozu jedoch mehrere Seiten nötig wären.

Sie schaffte diese umfassende ehrenamtliche Arbeit mit unglaublicher Ausdauer, Arbeitskraft, Organisationstalent und Geduld. Sie leitete auf eine feine Art, niemals diktatorisch, immer das rechte Wort zur rechten Zeit. Sie kam mit allen Menschenkindern zurecht, seien sie nun alt oder jung, mit Rang und Namen oder „geringste Brüder“, vorlaute junge Pfarrfrauen oder einsame Greise, exaltierte Rumänischlehrerinnen (sie wüsste, wen ich meine) oder Theologen aus Ost und West.

Helga Pitters stellte sich nie in den Mittelpunkt, aber sie war für viele wie ein Leuchtturm, wie eine Richtschnur. Ohne darüber zu philosophieren war sie Ergotherapeutin in den Handarbeitskreisen, Logistikmanagerin beim Hilfsgüterverteilen, Expertin im Upcyceln von noch Brauchbarem, Altenpflegerin im selbst geführten „Heimchen“, Diplomatin beim Verfassen des Textes zur Geschichte Rumäniens im ökumenischen Weltgebetstags-Komitee (für 2002, als Rumänien WGT-Land gewesen ist), gelebtes Beispiel des „Affidamento“ (= Frauen anerkennen die Fähigkeiten, Leistungen und die Autorität anderer Frauen und stärken sich so gegenseitig), gesunde Feministin, die die Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft wohltuend behauptet. Eine starke, weise, humorvolle, gütige Frau.

Wir (ich kann „wir“ sagen, denn ich weiß, dass Viele so denken) werden „nachtragend“ sein. Wir werden Helga Pitters nachtragen: Wertschätzung, Dankbarkeit und Liebe.

Gerhild RUDOLF

„Doch silt ta neechste

Sommer nämmi af Ierde seng,

dro seng em Hemmelsguerten

de Blommen alle deng.

Do bläh jo alle Blommen vill

hescher noch wä hä,

do kit uch nichen Härwest uch nichen Dit fuer sä.“ (Paula WAGNER)