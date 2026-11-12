Es geht auch ohne Schnee

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Ausgabe Nr. 2984

Trockenpisten-Wettkampf auf der Hohen Rinne

An dem ersten Wettkampf im Dry Slope Skiing (Kunstschneeloses- oder Trockenpisten-Skifahren, also Skifahren oder Snowboarden auf einer künstlichen Außenpiste ganz ohne echten Schnee) in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne, der unter dem Titel „SKI Gone WILD“, am vergangenen Samstag stattgefunden hat, haben 35 Sportlerinnen und Sportler teilgenommen.

Die Beteiligung so vieler Interessierter am Skifahren oder Snowboarden auf nassem Gras hat auch die Veranstalter überrascht. Gestartet wurde in vier Kategorien, jeweils zu zweit, im Ausschlussverfahren: 19 Teilnehmer im Ski-Wettkampf der Männer, 2 Teilnehmerinnen im Ski-Wettkampf der Frauen, neun Teilnehmer im Snowboarden der Männer und vier Teilnehmerinnen im Snowboard der Frauen. Die Gewinner erhielten je einen Skipass für die gesamte Saison, die Zweitplatzierten eine Karte mit 200 Punkten, die Dritten eine Karte mit 100 Punkten.

Die Organisatoren hatten die ersten zehn Meter der Piste als Startrampe so präpariert mit einem Spezialteppich für Dry Skiing und etwas Schnee aus der Snowfarming-Reserve, damit die Konkurrenten in Schwung kommen können. Das Gras auf der zum Teil vereisten Piste wurde ständig feucht gehalten.

Das Publikum kam auch auf seine Rechnung. Vor allem die Finales sorgten für Aufsehen. Das spektakulärste Finale war jenes im Ski-Wettkampf der Männer zwischen Alin Găvozdea und Ștefan Mirescu. Gavozdea setzte sich knapp durch.

Die beste Snowboarderin war Ioana Halmaghi, die in der Qualifikationsrunde auch die beste Zeit fuhr und eine hervorragende Technik an den Tag legte.

Die Ergebnisse nach Kategorien: Ski Frauen: 1. Andreea Blaga; Ski Männer: 1. Alin Găvozdea, 2. Ștefan Mirescu, 3. Christian Dengel; Snowboard Frauen: 1. Ioana Halmaghi, 2. Bianca Șerban, 3. Iulia Șerbu; Snowboard Männer: 1. Constantin Gîrjoabă, 2. Răzvan Mihu, 3. Cosmin Krech.

Die Eröffnung der Skisaison in der Păltiniș Arena findet am 28. November statt. Am Tag davor, dem 27. November, ist ein Wettkampf im Parallel-Slalom geplant. Näheres dazu unter https://paltinisarena.ro/iarna/evenimente/sezon-2026-2027/eveniment/stire/slalom-paralel-special-1.html B. U.