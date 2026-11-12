,,Kultur verbindet die Stadt mit der Welt“

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Ausgabe Nr. 2984

Hermannstadt unterzeichnete Kulturpartnerschaft mit Budavár

„Königliche Paläste, mittelalterliche Gassen, Panoramaaussichten und lebendiges Kulturleben – der 1. Bezirk Budapest ist Ungarns reichstes historisches Erbe.“ So stellt sich Budavár vor. Am 6. November hat dieser Budapester Bezirk nun durch die beiden Bürgermeister Astrid Fodor und Artur Fodor offiziell ein Rahmenabkommen über eine kulturelle Zusammenarbeit mit der Stadt Hermannstadt bei einem Festakt besiegelt. Und das geschah am ersten Tag der 21. Ausgabe des der ungarischen Kultur gewidmeten Festivals Ars Hungarica.

Bürgermeisterin Astrid Fodor wies darauf hin, dass schon einige Hermannstädter Kultureinrichtungen Projekte mit Partnern aus Budapest durchgeführt haben, allen voran der Ungarische Kulturverein HID, das „Radu Stanca“-Nationaltheater, das Brukenthalmuseum und das ASTRA-Museum. Ziel dieses Kooperations-Abkommens sei es, diesem Austausch einen formalen Rahmen zu bieten. Fodor sagte: „Ich hoffe, dass sich diese Beziehung weiterentwickelt und ich lade alle Hermannstädter Kultureinrichtungen dazu ein, Verbindung aufzunehmen zu Einrichtungen in Budavár. Die Kultur verbindet weiterhin Hermannstadt mit der Welt und präsentiert unsere Stadt auf die allerschönste Weise.“

Bürgermeister Artur Fodor bestätigte seinerseits: „Kultur besitzt die Kraft, Städte, Gemeinschaften und Generationen zu verbinden.“ Ein Beispiel dafür waren am gleichen Tag die Vernissage der Ausstellung „Borsos Miklós 120” mit Werken von Studierenden der Kunst aus Budapest und das Konzert der Budapester Talamba-Band. B. U.