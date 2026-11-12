Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2984

Kathreinenball am 27. November

Hermannstadt. Der traditionelle Kathreinenball des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) findet am Freitag, dem 27. November, ab 18 Uhr im großen Saal im „Hanul din Tulgheș“ (beim 2. Eingang im ASTRA-Freilichtmuseum), statt. Der Eigenbeitrag beträgt 50 Lei pro Person.

Für die passende Tanzmusik und gute Stimmung sorgt in diesem Jahr die Band Trio Saxones plus.

Die Veranstaltung bietet Mitgliedern und Freunden des Forums die Gelegenheit, in geselliger Atmosphäre zusammenzukommen, gemeinsam das Tanzbein zu schwingen, sich auszutauschen und einen stimmungsvollen Ballabend zu verbringen.

Der Kartenverkauf erfolgt von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr im Sekretariat des DFDH in folgender Reihenfolge: DFDH-Mitglieder: bis 13. November 2026; Sympathisanten: 16.–20. November 2026; Nichtmitglieder: 23.– 25. November 2026.

Telefonische Reservierungen können nicht entgegengenommen werden.

Weitere Auskünfte unter 0722-29.38.50 (von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr).

Ab heute 19. Weihnachtsmarkt auf dem Großen Ring

Hermannstadt. – Der 19. Hermannstädter Weihnachtsmarkt wird heute, Freitag, den 13. November, um 19 Uhr, mit einem Konzert der Mircea Rusu Band eröffnet und kann bis zum 3. Januar 2027 besucht werden. Über 120 Händler aus dem In- und Ausland werden ihre Ware in den Holzhäuschen zum Verkauf anbieten. Der Weihnachtsbaum steht in diesem Jahr in der Mitte des Großen Rings, dazu gibt es auch heuer einen Eislaufplatz, ein Veranstaltungs-Chalet und eine Bühne, auf der jeden Abend Konzerte geboten werden. (CP)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 13. November, 12 Uhr, Jürg Leutert (Orgel) und am Samstag, den 14. November, 19 Uhr, Toma Verly (Bukarest, Orgel). (BU)

DATfest zum 11. Mal

Hermannstadt. – Das DATfest, das Festival der Studierenden der Fakultät für Literatur und Kunst, Fachbereich Theaterkunst, der „Lucian Blaga“-Universität Hermannstadt, findet zum elften Mal vom 13. bis 22. November statt. Geplant sind Aufführungen von Theaterhochschulen aus Rumänien, der Republik Moldova und Deutschland sowie Workshops, Vorträge und Ausstellungen. Das genaue Programm ist auf https://www.facebook.com/profile.php?id=100086619726321 zu finden.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich, auf https://buytickets.at/datfest. (RS)

Hermannstädter Netzwerk

Hermannstadt. – Das Treffen des „Hermannstädter Netzwerks” findet heute, dem 13. November, 18 Uhr, im „La Dobrun“ statt. Anmeldungen und Infos: Telefon/WhatsApp 0755-52.58.90. (RS)

Theater im Atrium Café

Hermannstadt. – Das Theaterstück „Fiecare lucru minunat” (Jedes schöne Ding) nach Duncan Macmillan, Regie Alis Pelle, mit Alin Turcu, wird am Montag, dem 16. November, 20 Uhr, im Atrium Café aufgeführt. Karten (48 Lei) auf iabilet.ro. (RS)

Ausflug für Vogelbeobachter

Hermannstadt. – Naturbegeisterte und Vogelbeobachter sind am Sonntag, dem 15. November, ab 9.30 Uhr (vom Kaufland Veteranilor), zu einer leichen Wanderung im Schutzgebiet der Mândra-Teiche (Eleșteele de la Mândra) eingeladen. Der von der Initiative „Anii Drumeției“ (Wanderjahre) organisierte Ausflug richtet sich an Erwachsene wie Kinder und konzentriert sich auf Wasservögel, die hier brüten, wie Tafel- und Reiherenten, Kormorane, Silber- und Graureiher, aber auch auf seltenere Gäste, die an diesen Seen Zwischenstation machen, wie Gänse- und Zwergsäger, Brand- und Rostgänse, Stern- und Prachttaucher oder auch die Rothalsgans.

Informationen und Anmeldungen auf: https://aniidrumetiei.ro/. (RS)

Der Nussknacker

Hermannstadt. – Die Kindershow „Der Nussknacker“, Regie Ion Ambrosi, kann man im Thaliasaal am Sonntag, dem 22. November, ab 11 Uhr, sehen. Die Show ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet sein. Karten (45-100 Lei) auf IaBilet.ro und Ticketstore.ro. (RS)

Vertreterversammlung des DFDR

Hermannstadt. – Eine ordentliche Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) findet Freitag, den 20. November, 16 Uhr, in Hermannstadt (Spiegelsaal des Forumshauses, Str. Gen. Magheru 1-3) statt.

Der Entwurf der Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 1. Beglaubigung des Protokolls der Vertreterversammlung vom 25. September 2026, 2. Bericht des Vorsitzenden, 3. Bericht des Abgeordneten, 4. Bericht des Unterstaatssekretärs im Departement für interethnische Beziehungen, 5. Kurzberichte der Fachausschüsse (Schule, Wirtschaft), 6. Kurzberichte der DFDR-Vertreter im Rat der nationalen Minderheiten, 7. Diskussion, 8. Bestätigung des Vorstandes, 9. Haushaltsumschichtung, 10. Allfälliges. Anschließend findet die Vorstellung des Buches „Die Deutschen in Rumänien, Handbuch zur Geschichte der deutschen Minderheit“, Herausgegeben von Hannelore Baier, Rudolf Gräf, Benjamin Józsa und Paul-Jürgen Porr, statt.

Die DFDR-Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Die Berechtigung, während der Versammlung zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen und das Stimmrecht auszuüben, steht nur den auf Regionalforumsebene gewählten Mitgliedern der DFDR-Vertreterversammlung zu. DFDR

Vertreterversammlung

Hermannstadt. – Die zweite ordentliche Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums des Jahres wird am Samstag den 21. November in Hermannstadt beim Forumssitz im Spiegelsaal mit Beginn um 12.30 Uhr tagen.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Vorsitzenden und der Kommissionsleiter, die politische Rundschau, die Planung des nächsten Sachsentreffens, die Festlegung des Mitgliedsbeitrags, der Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 und Verschiedenes. Die Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen.

Katharinenball in Petersdorf

Petersdorf/Petrești. – Der Katharinenball der evangelischen Kirchengemeinde A. B. in Petersdorf bei Mühlbach findet am Freitag, dem 20. November, ab 19 Uhr, im Gemeindesaal statt. Zum Tanz spielt das Trio Saxones auf. Anmeldungen (100 Lei) unter 0745-51.46.75 oder bei den evangelischen Pfarrämtern in Mühlbach und Petersdorf. (RS)

Vortrag im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Die Kulturreferentin für Siebenbürgen Heinke Fabritius hält im Spiegelsaal des Forums, am Dienstag, dem 24. November, ab 18 Uhr einen Bildvortrag zum Thema: „Sieglinde Bottesch & Katharina Zipser – Zwei Hermannstädterinnen in Deutschland“. (RS)

Stand-up-Shows

Hermannstadt. – Im Ion Besoiu-Kulturzentrum sind zwei Stand-up-Shows geplant. Micutzu, Geo Adrian, George Dumitru und Alex Ioniță sind in der Show „Atenţie, vin urșii“ (Vorsicht, die Bären kommen) am Mittwoch, dem 25. November, 18 Uhr, zu sehen. Sorin Pârcălab gastiert mit seiner Show „Nu-i normal“ (Es ist nicht normal) am Montag, dem 7. Dezember, 20.30 Uhr in Hermannstadt. Karten auf iabilet.ro. (RS)

„Frozen“-Musical

Hermannstadt. – Das Musical „Frozen“ wird am 12. Dezember, 18 Uhr, im Ion Besoiu-Kulturzentrum gezeigt. Die Adaption von Zully Mustafa in der Regie von Elena Nicolau des Theater du Soleil Entertainment wird in rumänischer Sprache präsentiert. Karten (80-90 Lei) sind auf iabilet.ro zu finden. Die Show ist für Kinder ab 3 Jahren und für Erwachsene gedacht, so die Organisatoren. (RS)

Gustav Klimt-Ausstellung

Hermannstadt. – Die Ausstellung „Gustav Klimt und die Künstler-Compagnie in Peleș“ wird am Donnerstag, dem 3. Dezember, 17 Uhr im Brukenthalmuseum eröffent. Anschließend (18.30 Uhr) hält Dr. Silvia Irina Zimmermann den Vortrag „Schloss Pelesch, ‚dieser großartige Bau‘. Das Gründungswerk des Königs Carol I. und der Königin Elisabeth in Briefen, Erinnerungen und Literatur“. Organisiert wird die Ausstellung vom Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum und dem Brukenthalmuseum.

Die Ausstellung zeigt die frühen Werke Gustav Klimts, die einen bislang weniger bekannten Abschnitt seines künstlerischen Schaffens beleuchten. Gemeinsam mit seinem Bruder Ernst Klimt und dem Maler Franz Matsch arbeitete er zwischen 1883 und 1886 an der künstlerischen Ausstattung des Schlosses Peleș in Sinaia. Die Ausstellung gibt Einblicke in die Zusammenarbeit der drei Künstler. Die Ausstellung wurde vom Österreichischen Kulturforum und dem Schloss Peleș initiiert. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 14. November, 17-18 Uhr/Sonntag, 15. November, 10-11 Uhr: Neuigkeiten aus Felldorf; Apfel-Dialog-Tage in Eibesdorf.

TVR 2, Dienstag, 17. November, 13.00-13.30 Uhr: Sachsentreffen in Schönau (II).

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 18. November, 14.30-15.00 Uhr: Portrait Michael Schmidt.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 19. November, 15.00-16.43 Uhr: Martinstag in Sathmar; 20 Jahre Jugendwerk; 70 Jahre Germanistik an der West-Universität Temeswar; Kulturwochenende auf Schloss Horneck; Reformationsgottesdienst in Michelsberg.