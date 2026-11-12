Mit Fotos eingestimmt

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Ausgabe Nr. 2984

Reformationsfest in Reschitza gefeiert

Nachdem Erwin Josef Țigla die Reschitzaer am Stichtag, dem 31. Oktober, im Rahmen einer Ausstellung in der Deutschen „Alexander Tietz“-Bibliothek in Reschitza mit eigenen Aufnahmen aus der Lutherstadt Wittenberg auf den Reformationstag eingestimmt hatte, feierte die evangelische Kirchengemeinde A. B. Reschitza knapp eine Woche danach, am Sonntag, den 8. November, einen Festgottesdienst.

Den Gottesdienst in der schmuck eingerichteten, vor 116 Jahren am 4. September 1910 eingeweihten evangelischen Kirche, gestalteten Pfarrer Alfred Dahinten, Dechant des Kirchenbezirks Mühlbach der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, und der für Reschitza zuständige Semlaker Pfarrer Walther Sinn.

Die musikalischen Einlagen boten der „Franz Stürmer“-Chor Reschitza (Dirigentin: Elena Cozâltea) und die Vokal- und Instrumentalgruppe „Resicza“ (Koordination: Iuliu Fazakas).

Im Anschluss wurde ebenda eine Fotoausstellung zum Tag der Reformation mit Fotos aus Klopodia und Kleinschemlak im Banat eröffnet.

Zum Abschluss trat im Kirchhof die „Enzian“-Volkstanzgruppe Reschitza (Koordination: Marianne und Nelu Florea) auf.

In Reschitza reiht sich übrigens eine Veranstaltung an die andere, so wurde zum Jahr der rumänischen Kunstturnerin Nadia Comăneci am 9. November eine Ausstellung des Sammlers Paul Vasile in der Deutschen „Alexander Tietz“-Bibliothek gezeigt. B. U.