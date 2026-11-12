Ein Mosaik Hermannstadts

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Ausgabe Nr. 2984

Zu Dagmar Dusils ,,Gesichter Hermannstadts“

Was macht eine Stadt aus? Ihre historischen Gebäude, ihre Plätze und Gassen? Oder sind es vielmehr die Menschen, deren Leben, Arbeit und Erinnerungen sich mit diesen Orten verbinden? Der von Dagmar Dusil herausgegebene Band „Gesichter Hermannstadts. Lebensbilder aus Geschichte und Gegenwart“ beantwortet diese Frage mit rund 46 Porträts, die weit über klassische Biografien hinausgehen. In zehn thematischen Kapiteln entsteht ein vielschichtiges Bild Hermannstadts, das bekannte Persönlichkeiten ebenso berücksichtigt wie Stadtoriginale und Menschen, deren Geschichten sonst möglicherweise in Vergessenheit geraten wären.

Das Buch ist die vierte Anthologie eines von der Herausgeberin für die Heimatgemeinschaft der Hermannstädter betreuten Erinnerungsprojekts. Nach „Hermannstadt. Fakten, Bilder, Worte“, „Mit Erinnerungen gepflastert“ und „Im Schnee der Erinnerungen“ führt Dusil ihre Arbeit an der Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses ihrer Heimatstadt fort. Mehr als dreißig Autorinnen und Autoren haben die Beiträge verfasst. Dabei sind es häufig persönliche Zugänge – Erinnerungen von Kindern und Enkeln, Schilderungen von Freunden oder Würdigungen von Kollegen –, die den Lebensgeschichten ihre besondere Nähe verleihen.

Den Auftakt macht das umfangreichste Kapitel des Buches: „Musik und Theater“. Gerhard Ongyerth widmet sich seinem Großvater Gustav „Gust“ Ongyerth, der von 1934 bis 1944 Intendant des Deutschen Landestheaters in Rumänien war. Aus dessen eigenen Erinnerungen entsteht das Bild eines Theaters, das sich als Volkstheater verstand und in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Veränderungen seine kulturelle Aufgabe behaupten musste.

Ein besonders bewegendes Porträt stammt von Heinz Acker, der sich mit dem Komponisten Norbert von Hannenheim beschäftigt. Als Meisterschüler Arnold Schönbergs gehörte Hannenheim zu den bemerkenswerten musikalischen Begabungen seiner Generation. Sein Lebensweg endete jedoch tragisch: Er wurde Opfer des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms.

Ebenfalls von Heinz Acker stammt der Beitrag über Henry Selbing, den einarmigen Dirigenten und Gründer der Hermannstädter Staatsphilharmonie, der mit bürgerlichem Namen Ernő Schlesinger hieß. Seine Geschichte verbindet die Biografie eines Musikers mit der jüdischen Familiengeschichte und der Entwicklung des Hermannstädter Musiklebens.

Auch der Kirchenmusiker Franz Xaver Dressler findet seinen Platz. Ingrid Loew zeichnet seinen Weg von Aussig über Leipzig nach Hermannstadt nach, wo er ab 1932 den Hermannstädter Bachchor neu aufbaute.

Das Kapitel bleibt jedoch nicht bei den großen Namen stehen. Es erinnert ebenso an den Tenor Anton „Toni“ Schlezack, das stadtbekannte Ehepaar Dr. Kurt und Eva Ziegler, die Sänger Wolfi Rauch und Ricky Dandel und den Schauspieler Christian Maurer. Gerade diese Mischung macht deutlich, wie breit das kulturelle Leben Hermannstadts aufgestellt war und ist.

Im Kapitel „Historische Persönlichkeiten“ widmet sich der Historiker Konrad Gündisch drei Themen, die tief in die Geschichte Siebenbürgens hineinreichen. Einer seiner Beiträge porträtiert Johannes Zabanius, besser bekannt als Sachs von Harteneck. Als Sachsengraf spielte er eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Ein weiteres Essay gilt Samuel von Brukenthal, dessen Name bis heute untrennbar mit Hermannstadt verbunden ist. Gündisch würdigt ihn als herausragenden Staatsmann und als eine zentrale Erinnerungsfigur der Siebenbürger Sachsen. Besonders reizvoll ist der dritte Beitrag über drei Hermannstädter Raketenpioniere: Conrad Haas, Valentin Franck von Franckenstein und Hermann Oberth. Ihre Lebenswege spannen einen Bogen über mehrere Jahrhunderte und zeigen, dass die Geschichte der Region nicht nur von kirchlichen, politischen und literarischen Traditionen geprägt wurde, sondern auch von wissenschaftlicher Neugier und technischem Erfindergeist.

Eine besondere Stärke des Buches zeigt sich im Kapitel „Menschen wie du und ich“. Hier richtet sich der Blick auf Menschen, deren Namen vielleicht nicht in Geschichtsbüchern stehen, die aber für das Leben der Stadt von großer Bedeutung waren.

Antonia Gallotsik erinnert an den Metzger Willi Herbert. Der Titel seines Porträts, „Macht mir ¼ Kilo!“, greift einen typischen Ruf aus dem Geschäftsalltag auf. Aus dieser alltäglichen Szene entwickelt sich das Bild eines Mannes, dessen Leben über Jahrzehnte vom Metzgerhandwerk und vom Familienleben geprägt war.

Monika Irimia schreibt über Emil Ernst Kirscher, einen Selchwarenhändler und Gründer des legendären UNICUM. Ihr Beitrag ist zugleich Familiengeschichte und persönliche Würdigung: Ein Mensch, dessen Wirken in der Stadt Spuren hinterlassen hat, soll nicht vergessen werden.

Besonders eindringlich ist Gerhard Konnerths Porträt seiner Großmutter Katharina Henning. Ihre Generation war von Armut und Zwangsarbeit gezeichnet.

Mit diesen Lebensgeschichten erhält das Buch eine zusätzliche Tiefe. Hermannstadt erscheint nicht länger nur als Schauplatz bedeutender historischer Ereignisse. Die Stadt wird vielmehr durch ihre Geschäfte, Werkstätten, Familien und alltäglichen Begegnungen erfahrbar.

Im Kapitel „Literatur“ begegnen die Leser mehreren bedeutenden Stimmen der rumäniendeutschen Literatur. Georg Aescht widmet dem im Juli 2025 verstorbenen Dichter Franz Hodjak einen Nachruf, der dessen Persönlichkeit durch eigene Gedichtzeilen sichtbar werden lässt.

Kurt Thomas Ziegler porträtiert Wolf von Aichelburg, dessen Interessen von der Literatur über die Zwölftonmusik bis zur Aquarellmalerei reichten.

Auch Joachim Wittstock, Dagmar Dusil, Peter Motzan und die Kinderbuchautorin Anne Junesch werden vorgestellt. Ihre Porträts verweisen auf die Vielfalt des literarischen Lebens Hermannstadts und auf die Bedeutung der deutschen Sprache und Literatur in Rumänien.

Ein besonderer Beitrag widmet sich dem Hermannstädter Stadtoriginal „Amprente Ditter Müller“ und dem Dichter Günther Schulz. Ausgehend von einem Gedicht entwickelt sich eine Betrachtung über Erinnerung, Gemeinschaft und die Erfahrungen jener Generation, die ihre Heimat verlassen hat. Der Stadtnarr wird dabei zu einer Figur, in der sich auch das Schicksal einer Gemeinschaft spiegelt.

Das Kapitel „Originale“ führt diesen Gedanken auf andere Weise fort. Hier geht es um Menschen, die im Stadtbild auffielen, weil sie eigenwillig, komisch oder einfach unverwechselbar waren. Wolfi Klein porträtiert den tanzenden Elektriker Hans Klein, der als „der Hermannstädter Fred Astaire“ in Erinnerung geblieben ist. Auch der sogenannte „Schubladendichter“ Willi Schuster und der geheimnisvolle Herr Müller auf der Stadtmauer gehören zu diesen Figuren.

Es sind Geschichten, die einen besonderen Reiz entfalten, weil sie zeigen, dass das Gedächtnis einer Stadt nicht nur von berühmten Persönlichkeiten lebt. Auch Menschen, die abseits der großen Bühne standen, können einen unverwechselbaren Eindruck hinterlassen.

Das Kapitel „Malerei“ versammelt wiederum persönliche Erinnerungen an Künstler. U. a. zeichnet Gerlinde Schuller den Lebensweg der Malerin Ernestine Konnerth-Kroner nach, die sich gegen den Widerstand ihres Vaters und trotz ihrer familiären Verpflichtungen Studienreisen nach Wien und Berlin erkämpfte. Ortrun Daniel widmet sich ihrem Großvater Karl Nikolaus Voik, dessen umfangreiches Werk mehr als 1.800 Ölgemälde und 2.600 Aquarelle umfasst. Das Porträt ist eine persönliche Hommage an einen Künstler, dessen Schaffen eng mit der Region verbunden war.

Ein weiteres Kapitel, „Namen und Köpfe“, versammelt sechs Lebensgeschichten, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Kultur beschäftigen. Dazu gehört Reimar-Alfred Ungar, der mit seinem Einsatz für den Buchvertrieb u. a. die Veröffentlichung von Herta Müllers Erzählband „Niederungen“ ermöglichte. Bereits 1982 bestellte er 2.000 Exemplare der Erstauflage vor und trug – laut seiner Tochter Beatrice Ungar, die den Text verfasste – damit dazu bei, dass das Buch gedruckt werden konnte. Den späteren Nobelpreis der Autorin erlebte er nicht mehr.

Der Theologe Hermann Pitters erscheint als Brückenbauer, der schon während der Revolution von 1989 über die Idee eines Dialogforums nachdachte. Der langjährige Bischof Christoph Klein wird als Persönlichkeit gewürdigt, deren Leben wesentlich vom Glauben bestimmt war.

Auch Hermann Roth, der sich mit großer Leidenschaft der Literatur widmete, und Michael Henter, ein strenger Deutschlehrer, dessen Leben von sowjetischer Zwangsarbeit geprägt war, finden hier ihren Platz.

Diese Beiträge zeigen, dass kulturelles Erbe nicht allein durch Institutionen und Gebäude bewahrt wird. Es braucht Menschen, die Bücher ermöglichen, Wissen vermitteln, Gemeinschaften zusammenhalten und ihre Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben.

Den Abschluss der thematischen Porträts bilden drei Sportlergeschichten. Rolf Schnäp, bekannt unter dem Spitznamen „Schnapsi“, steht für die Tradition des Hermannstädter Handballs. Erwin Seiler, ein erfolgreicher Motocross-Fahrer, setzte seine sportliche Laufbahn nach seiner Übersiedlung in den Westen in München fort. Alexander Kindermann wiederum blieb als beliebter Sportlehrer der Brukenthalschule in Erinnerung. Auch diese Lebenswege gehören zur Geschichte der Stadt und zeigen, dass Gemeinschaft nicht nur in Kultur und Sprache, sondern ebenso im Sport entsteht.

Die Vielfalt der Beiträge ist die größte Stärke des Buches. Die vielen Porträts ergeben kein geschlossenes, einheitliches Bild. Vielmehr entsteht ein Mosaik, dessen einzelne Teile unterschiedliche Zeiten und Lebenswelten sichtbar machen. „Gesichter Hermannstadts“, herausgegeben von Dagmar Dusil, ist ein umfangreiches, sorgfältig dokumentiertes und facettenreiches Erinnerungsbuch, das Geschichte aus menschlicher Perspektive erzählt.

Cynthia PINTER