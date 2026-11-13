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Ausgabe Nr. 2984

Kinderuni in Bekokten zum Thema Traditionen

„Traditionen 2026 – Auf Zeitreise in unsere Zukunft!“ lautete das Thema der diesjährigen Kinderuni, die während den Herbstferien vier Tage lang in Bekokten stattfand. Insgesamt nahmen 34 Deutsch sprechende Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren teil aus verschiedenen Regionen, darunter die Gegend Sathmar, Fünfkirchen in Ungarn, aber auch aus den Gegenden Kronstadt, Hermannstadt, Fogarasch, Klausenburg, Agnetheln. In spannenden Workshops lernte man Dinge aus der Vergangenheit kennen und dann ging man mit der Kreativität auf Entdeckungsreise, um zu erfahren, wie diese in der Zukuft aussehen könnten. Am Dienstag, dem 27. Oktober, zeigten die Kinder die Ergebnisse der Workshops im Rahmen einer Präsentation.

„Das Jugendzentrum Seligstadt organisiert jährlich sehr viele Freizeiten, vor allem im Sommer. Seit einigen Jahren hat sich ja die Kinderuniversität auch etabliert in Bekokten als Raum für Kinder und Jugendliche, sich auszuprobieren, Themen zu erforschen, weil Kinder sehr viele Fragen stellen”, erzählte ifa-Kulturmanagerin Cornelia Hemmann, die zusammen mit ihren ifa-Kulturmanager-Kolleginnen aus Fünfkirchen und Sath-

mar die diesjährige Kinderuni in Bekokten organisiert hat. Die Kinder sollten Dinge auch praktisch erforschen können. Die Idee war, im Rahmen der Kinderuni das Thema Zukunft anzugehen, aber gleichzeitig eine Brücke zu den Traditionen zu schlagen.

Zum Einstieg wurde das „Lukas“-Museum in Seligstadt besucht. Die Teilnehmer konnten einen traditionellen siebenbürgisch sächsischer Hof kennenlernen, mit allem was dazu gehört, von den landwirtschaftlichen Geräten bis zur guten Stube. Dann gab es einen Workshop zum Thema Nachbarschaftszeichen, wobei die Teilnehmer von Manuela Ivan aus Kronstadt mehr zur Handwerkskunst und der Bedeutung der Nachbarschaften erfahren konnten. Ivan beschäftigt sich nämlich mit siebenbürgisch-sächsischer Malerei. Jedes Kind durfte dann ein eigenes Nachbarschaftszeichen bemalen.

Weiterhin gab es eine Werkstatt zu den Besonderheiten von Trachten aus verschiedenen Regionen. Dann durften die Kinder kreativ eigene Stoffe dekorieren und bemalen, indem sie verschiedene Techniken einsetzten. Experimentiert wurde zum Beispiel mit Lavendelöl und einer bestimmten Drucktechnik. Es wurde dann auch viel gestickt und genäht. „Das war spannend, dass die Kinder, Jungs und Mädchen gleichermaßen, wirklich dabei und fokussiert waren”, meinte Hemmann.

Parallel dazu hatte die ifa-Kulturmanagerin Elisa Vaughan aus Sathmar einen Workshop zur Geschichtsvermittlung gehalten. Einerseits sollten die Kinder auch Objekte mitbringen von zu Hause, etwas Traditionelles, womöglich von der Oma oder Uroma.

Dann ist auch eine Ausstellung zustande gekommen zu Zukunftsobjekten, wo die Kinder ihre Phantasie einsetzen durften. Weiterhin gab es noch einen Workshop mit der Kirchenmusikerin aus Fogarasch, Christiane Neubert. Einstudiert wurde das siebenbürgisch-sächsische Lied „Af deser Iërd“ und dann wurde damit experimentiert, wie dieses einmal in der Zukunft klingen könnte. Den anschließenden Tanzworkshop leitete Monica Montsch, Pfarrdiakonin der Kirchengemeinde Fogarasch.

Bei einer Befragung durch die Betreuer meinten die Kinder, dass sie sich für 2060 wünschten, dass es nicht so viele Roboter gebe und nicht alles so stark technologisiert sein soll. Interessant war, dass die Kinder Echtheit und Begegnungen wichtig fanden und dass es in Zukunft der Familie gut geht.

„Mir haben die Aktivitäten sehr gefallen. Beispielsweise waren wir am ersten Tag im Museum und haben in Gruppen gearbeitet, um das Museum zu erkunden”, erzählte Veronica (13), eine Teilnehmerin aus Hermannstadt, und fügte hinzu: „Wir haben im allgemeinen sehr viele Gruppenaktivitäten gemacht. Und das war sehr toll.”

Das Projekt wurde gefördert aus Mitteln des Bundesministerium des Innern durch das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa).

Werner FINK