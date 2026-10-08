Vom Wollen und Vollbringen

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Viele Jubiläen und ein schönes Bezirksgemeindefest in Scharosch an der Kokel

Ausgabe Nr. 2979

In der renovierten evangelischen Kirche in Scharosch an der Kokel/Șaroș pe Târnave fand das diesjährige Mediascher Bezirksgemeindefest statt. Nachdem in der Zeitspanne 2014-2020 ein EU-finanziertes Restaurierungsprojekt an der Kirchenburg durchgeführt worden war, wurde 2024 auch die Kirche selbst komplett saniert. Die Kirche weist übrigens zahlreiche Ähnlichkeiten mit der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt auf, sowohl in den konstruktiven Lösungen als auch in den architektonischen Details.

„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ (Psalm 145, 15) Unter diesem ermutigenden Bibelwort feierte der Evangelische Kirchenbezirk Mediasch am Sonntag, den 27. September 2026, sein 54. Bezirksgemeindefest als Erntedankfest in Scharosch an der Kokel.

Es war ein schöner, gottgefälliger Tag im Zeichen des Dankes für Gottes Schöpfung. Ein besonderer Höhepunkt war die Wiedereinweihung der Scharoscher evangelischen Kirche im Rahmen des Festgottesdienstes, nachdem das Gotteshaus 2024 restauriert worden war.

Gestaltet wurde der Gottesdienst durch Bischof Reinhart Guib, den stellvertretenden Dechanten Pfarrer Ulf Ziegler, Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner, Pfarrer Gerhard Servatius-Depner, Pfarrdiakonin Cristina Arvay sowie Pfarrer Wolfgang Arvay.

Zahlreiche Gläubige aus den Gemeinden des Mediascher Kirchenbezirks kamen zusammen. Ebenso reisten viele Gäste an: Vertreter der Partnergemeinde Höchstadt an der Aisch aus dem mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt des Freistaats Bayern, sowie des Partnerdekanats Neumarkt in der Oberpfalz.

Ein mehrfacher Grund zur Freude, da in diesem Rahmen das 10-jährige Bestehen der Partnerschaft mit dem Dekanat Neumarkt gefeiert werden konnte. Ein weiteres Jubiläum bereicherte den Tag, das sind die 35 Jahre Evangelischer Diakonieverein Mediasch (Anmerkung der Redaktion: siehe dazu den Beitrag von Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner auf Seite II in der aktuellen Ausgabe der HZ).

Last but not least wurde auch das dritte Jubiläum gefeiert: 30 Jahre Bezirksgemeindefeste. Das erste Bezirksgemeindefest hat am 6. Oktober 1996 (als „Kirchentag”) in Mediasch stattgefunden. In der Hermannstädter Zeitung vom 4. Oktober, in der Rubrik „Evangelisches Gemeindeleben in Hermannstadt und Umgebung“ ist folgende Notiz zu lesen: „Kirchenbezirk Mediasch: Gottesdienst am Sonntag, den 6. Oktober, Erntedankfest, Mediasch 10 Uhr.“

Für Groß und Klein gab es anschließend ein buntes Beisammensein mit festlichem Essen, Kinderaktivitäten, Musik der Jugendblaskapelle Kronstadt, Grußworte, Rückblick auf die Jubiläen und dabei viele herzliche Begegnungen und wohltuenden Austausch.

Wir sind unserem Herrgott von Herzen dankbar, für alles Wollen und Vollbringen.

Pfarrer Mihai UDREA