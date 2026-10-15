Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2980



Astra-Dokumentarfilmfestival beginnt

Hermannstadt. – Das Astra Film Festival beginnt heute in Hermannstadt und bietet bis zum 25. Oktober mehr als 200 Veranstaltungen rund um den Dokumentarfilm. Auf dem Programm stehen Filmvorführungen, Gespräche mit Filmschaffenden und Gästen sowie Debatten. Das vollständige Programm ist unter astrafilm.ro/festival/program abrufbar.

Die Eröffnungsgala findet am Samstag um 18 Uhr im Thalia-Saal statt und wird von der Journalistin Oana Zamfir moderiert. Im Anschluss diskutieren Gäste bei einem DocTalk über künstliche Intelligenz. Um 19.30 Uhr zeigt das Festival einen Dokumentarfilm von Andreas Pichler über Elon Musk. Im Wettbewerb laufen Filme in vier Sektionen: Rumänien, Mittel- und Osteuropa, „Neue Stimmen des Dokumentarfilms“ und DocSchool. Ergänzt wird das Programm durch Themenreihen zu künstlicher Intelligenz, Krieg, transgenerationalen Traumata, zivilgesellschaftlichem Engagement sowie der Beziehung zwischen Vätern und Söhnen.

Auch junge Filmfans sind angesprochen: Astra Film Junior zeigt auch Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche. Das DocStudentHub bringt Studierende aus Rumänien und sechs weiteren Ländern zu Vorführungen, Gesprächen und Workshops zusammen.

Einzeltickets für Filme und DocTalks kosten 25 Lei; Schülerinnen und Schüler, Studierende und Rentner zahlen 15 Lei. Für 200 Lei gibt es den Astra Pass 10 mit zehn Eintritten. Der Pass ist übertragbar, die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen muss jedoch vorab reserviert werden. (RS)

Regierungsbildung in Sicht?

Bukarest. – Nachdem auch der dritte Versuch einer Regierungsbildung in Rumänien am 30. September gescheitert war, nominierte Staatspräsident Nicușor Dan den Diplomaten Luca Niculescu, derzeit Staatssekretär im Rumänischen Außenministerium, zum Premierminister. Nun steht eine Regierungsbildung bevor, nachdem der designierte Luca Niculescu, im Zuge von Verhandlungen mit den im Parlament vertretenen Parteien, gestern die Zusammensetzung seines Kabinetts bekanntgegeben hat, zu dem elf PSD-Minister gehören. Die PNL erklärte, sie bleibe in der Opposition, werde aber für die Regierung stimmen. Niculescu kann auch auf die Stimmen der Vertreter des Ungarnverbands (UDMR) und der Fraktion der nationalen Minderheiten zählen.

USR und AUR gaben bekannt, dass sie dagegen stimmen werden und weiterhin für vorgezogene Neuwahlen plädieren. Der Staatspräsident lehnt nach wie vor vorgezogene Wahlen ab, weil er einen weiteren Zeitraum politischer Instabilität befürchtet. (BU)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 16. Oktober, 12 Uhr, und am Samstag, den 17. Oktober, Jürg Leutert (Orgel). (BU)

Fahrten mit der Wusch

Harbachsdorf/Cornățel. – Der Verein „Prietenii Mocăniței“ organisiert bis 1. November jeden Sonntag ab 11 und ab 14 Uhr Fahrten mit der Schmalspurbahn (Wusch) – bestehend aus einer Diesellok sowie geschlossenen und offenen Waggons – auf einer 7 km langen Strecke von Harbachsdorf/Cornățel bis Holzmengen/Hosman. Die Fahrt (hin und zurück) dauert ca. 90 Minuten. Reservierungen (50 Lei/Erwachsener, 30 Lei/Kind, für Kinder unter 2 Jahren kostenlos, sofern sie von ihren Eltern auf dem Arm gehalten werden) können auf https://apropo.app/ gemacht werden, am Bahnhof in Harbachsdorf erhalten die Teilnehmer ihre Karten.

Die Fahrkarten sind nicht erstattungsfähig, können jedoch zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb der laufenden Fahrsaison (im Jahr 2026) genutzt werden. Die Wusch fährt ab 10 Fahrgäste. Haustiere dürfen kostenlos mitgenommen werden, sofern sie im Zug auf dem Boden bleiben. (RS)

Sibiu Dance Competition

Hermannstadt. – Die „Sibiu Dance Competition“ findet vom 16. bis 18. Oktober im „Ion Besoiu“-Kulturzentrum statt. Junge Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt nehmen an diesem internationalen Tanzwettbewerb teil. Nähere Auskünfte unter https://sibiuballetprojects.eu. (RS)

„Saloanele ASTREI 1+1“

Hermannstadt. – Das Astra-Museum organisiert vom 16. bis 30. Oktober die Veranstaltung „Saloanele ASTREI 1+1“. Im Rahmen dieser 10. Ausgabe stellen die Künstlerinnen Dana Constantin und Geanina Ionescu aus. Die Vernissage findet heute, 13 Uhr, im Astra-Freilichtmuseum statt (Eingang Nr. 3). (RS)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Sein Buch „Reps – meine siebenbürgische Wiege. Blätter eines verlorenen Tagebuchs“ und dessen rumänische Ausgabe „Rupea – leagănul meu transilvan. File dintr-un jurnal regăsit“ (Coresi-Verlag Bukarest) stellt Dr. Gerhard Puri heute, 17 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH vor. (BU)

Hommage an ABBA

Hermannstadt. – „ABBORN – Eine Hommage an ABBA“ findet am Dienstag, dem 20. Oktober, ab 19 Uhr im „Ion Besoiu“-Kulturzentrum statt. Die Show bringt die unverwechselbare Atmosphäre der 70er- und 80er-Jahre auf die Bühne: glitzernde Kostüme, Live-Gesang und Hits von „Dancing Queen“ bis „The Winner Takes It All“. Karten auf iabilet.ro. (RS)

Wanderung mit Workshop

Michelsberg. – Eine Wanderung mit Workshop im Silbertal findet am Sonntag, dem 18. Oktober, mit dem Reiseführer Dumitru Troancă statt. Den Teilnehmern wird beigebracht, wie man mit Situationen umgehen sollte, in denen ein Biwak errichten oder über Nacht im Wald Schutz gesucht werden muss. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz der Pension „Dumbrava Sibiului“ (neben Hilton), dann wird mir eigenen PKWs nach Michelsberg gefahren. Die Wanderung startet am Gozelinus-Platz, gewandert wird in Richtung Südwesten zum Weiler Prislop bis zum Rosengarten und dann zurück nach Michelsberg. In der Gegend vom Halben Stein findet der Workshop statt, wo auch eine Feuerstelle angelegt wird, wo anschließend Würstchen am Spieß und Marshmallows gebraten werden. Die Teilnahme kostet 80 Lei für die Erwachsenen und 40 Lei für die Kinder. Anmeldungen auf https://apropo.app/drumetie-cu-atelier-montan-cisnadioara-prislop-v-argintului-4324401e. (RS)

Placebo im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Das neueste Buch des Chirurgen Dr. Cătălin Vasilescu, das unter dem Titel „Placebo. Chirurgii în căutarea nemuririi“ (Placebo. Die Chirurgen auf der Suche nach der Unsterblichkeit) im Humanitas-Verlag Bukarest erschienen ist, wird am Freitag, den 23. Oktober, 17 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt, im Beisein des Autors vorgestellt. Es spricht Dr. Doina Giurgiu. (BU)

Komödie mit Cotimanis

Hermannstadt. – Die Komödie „Ața și năvodu’ ei… de viață!“ (Die Schnur und ihr Netz… des Lebens!) kann man am Montag, dem 26. Oktober, 19 Uhr im „Ion Besoiu“-Kulturzentrum sehen. In den Hauptrollen spielen Constantin Cotimanis und Tania Popa. Karten auf https://proticket.ro/tic…/ata-si-navodu-ei-de-viata-sibiu/. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 17. Oktober, 17-18 Uhr/Sonntag, 18. Oktober, 10-11 Uhr: Mobile Unterkünfte an der Via Transilvanica; Linolworkshop in Hermannstadt.

TVR 2, Dienstag, 20. Oktober, 13.00-13.30 Uhr: Haferland-Kulturwoche (II).

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 21. Oktober, 14.30-15.00 Uhr: Kulturbrunch in Kleinschenk.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 22. Oktober, 15.00-16.43 Uhr: Themen mit Lucian Vărșăndan; Bartholomaer Fest; Oktoberfest in Suczawa; Buchvorstellung Siegfried Siegmund.