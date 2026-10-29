Ski- und Snowboardfahren auf dem Gras

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Ausgabe Nr. 2982



In der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne findet am Samstag, dem 7. November, ein Wettkampf im Ski- und Snowboardfahren auf Gras. „SKI gone WILD“ stellt eine Landespremiere dar und wird mit einer Party in dem ApresSki abgeschlossen. Teilnehmen können Personen ab 16 Jahre, es gilt absolute Helmpflicht. Entsprechende Ausstattung wird von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt. Der Wettkampf findet im Ausschlussverfahren statt. Es starten jeweils zwei Teilnehmende zugleich, der/die Bessere macht weiter. Die Gewinner erhalten je einen Skipass für die gesamte Saison, die Zweitplatzierten eine Karte mit 200 Punkten, die Dritten eine Karte mit 100 Punkten. Einschreibungen am Wettkampftag um 11 Uhr.