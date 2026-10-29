Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2982



Freier Eintritt

Hermannstadt. – Alle Hermannstädter haben am Donnerstag, dem 5. November, freien Eintritt im Brukenthalpalais, im Geschichtsmuseum und im Naturwissenschaftlichen Museum. Interessierte müssen Ausweis oder Geburtsurkunde vorweisen. Das August von Spiess-Jagdwaffen-, und -Trophäen-Museum kann nur mit Anmeldung besucht werden. (RS)

Lesung im Erasmus

Hermannstadt. – Die Autorin Grete Spaeck (geb. Fleps) liest aus ihrem Buch „Zwischen Dingen und Tagen“ am Freitag, 30. Oktober, 18 Uhr im Erasmus-Büchercafé. Der Eintritt ist frei.

Grete Spaeck wurde in Heltau geboren. Ende der 1970er Jahre emigrierte sie nach Deutschland. Heute lebt sie wieder im Land ihrer Kindheit. (RS)

Lehrertag findet in Bistritz statt

Bistritz. – „Lernen ohne Grenzen. Informelle und non-formale Bildungsräume als Ergänzung zur Schule“ lautet das Thema des 35. Siebenbürgischen Lehrertages, der am Samstag, den 31. Oktober und Sonntag, den 1. November im „Liviu Rebreanu“-Gymnasium in Bistritz von der Schulkommission des Siebenbürgenforums veranstaltet wird.

Eröffnet wird der Lehrertag am 31. Oktober, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche. Hier präsentiert Dr. Renate Klein auch das Hauptreferat zum Thema „Selbstkompetenz fördern durch non-formales und informelles Lernen“ und Thomas Șindilariu, bietet einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Siebenbürgenliedes vor 180 Jahren. Anschließend findet die Gruppenarbeit im „Liviu Rebreanu“-Gymnasium statt. Abends um 19 Uhr gibt es ein Festessen mit geselligem Beisammensein im Restaurant „Coroana de Aur“.

Am Sonntag, den 1. November, 10 Uhr, sind die Teilnehmenden zum Gottesdienst in der evangelischen Kirche oder zu einer Stadtführung mit Schülerinnen und Schülern der deutschen Abteilung eingeladen. Ab 11.30 Uhr bietet die Vergissmeinnicht-Tanzgruppe des Demokratischen Forums der Deutschen Bistritz im Schulhof siebenbürgisch-sächsische Volkstänze. Mit der Präsentation und der Auswertung der Gruppenarbeit ab 12 Uhr im Festsaal des Gymnasiums findet der Lehrertag seinen Abschluss. (BU)

Gottesdienst in der Mundart

Michelsberg. – Die evangelische Kirchengemeinde Michelsberg lädt zu dem jährlichen Gottesdienst in siebenbürgisch-sächsischer Mundart ein. Die Veranstaltung findet am Reformationstag, Samstag, dem 31. Oktober, um 17 Uhr, in der Michelsberger evangelischen Dorfkirche statt. Die Predigt hält Pfarrer Klaus-Martin Untch. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst an der Orgel von Zsuzsánna Molnár.

Anschließend lädt die Michelsberger Kirchengemeinde zu Speis und Trank – insbesondere zu „evangelischem Speck” – ein. (ZK)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche bringt am Freitag, den 30. Oktober, 12 Uhr, und am Samstag, den 31. Oktober, 19 Uhr, Jürg Leutert (Orgel) Musik zum Reformationstag zu Gehör. (BU)

Fotos in der OMIE-Galerie

Hermannstadt. – Der Kunstfotograf Adrian Bugariu stellt vom 30. Oktober bis 8. November in der OMIE-Galerie am Kleinen Ring/Piața Mică 3 unter dem Titel „Geheimnisvolle Begegnungen an der Grenze zwischen den Welten“ aus. Die Vernissage findet am Freitag, den 30. Oktober, 18.30 Uhr statt. Die Abzüge wurden von Ana und Daniel Bălțat angefertigt, das Plakat gestaltete Alexandru Moga. Rareș Helici führt bei der Vernissage in die Ausstellung ein. (BU)

Lesung mit Puchianu

Hermannstadt. – Eine öffentliche Lesung der Kronstädter Autorin Carmen Elisabeth Puchianu findet am Donnerstag, dem 5. November, 19 Uhr, im Erasmus-Büchercafé im Rahmen der Jahrestagung der Hermannstädter Germanistik statt, die vom 5. bis 7. November mit dem Schwerpunkt „Deutsches literarisches und kulturelles Erbe im südosteuropäischen Raum“ organisiert wird. Puchianu liest aus ihrem Anfang Februar im Zuger Paramon Verlag veröffentlichten Buch „Albumbilder – Geschichten“, eine literarische Sammlung mit Erzählungen, die unter die Haut gehen. (BU)

Letzte Fahrten mit der Wusch

Harbachsdorf/Cornățel. – Der Verein „Prietenii Mocăniței“ organisiert am Sonntag, dem 1. November, ab 11 und ab 14 Uhr die letzten Fahrten in diesem Jahr mit der Schmalspurbahn (Wusch) – bestehend aus einer Diesellok sowie geschlossenen und offenen Waggons – auf einer 7 km langen Strecke von Harbachsdorf/Cornățel bis Holzmengen/Hosman. Die Fahrt (hin und zurück) dauert ca. 90 Minuten. Reservierungen (50 Lei/Erwachsener, 30 Lei/Kind, für Kinder unter 2 Jahren kostenlos, sofern sie von ihren Eltern auf dem Arm gehalten werden) können auf https://apropo.app/ gemacht werden, am Bahnhof in Harbachsdorf erhalten die Teilnehmer ihre Karten.

Die Fahrkarten sind nicht erstattungsfähig, können jedoch zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb der laufenden Fahrsaison (im Jahr 2026) genutzt werden. Die Wusch fährt ab 10 Fahrgäste. Haustiere dürfen kostenlos mitgenommen werden, sofern sie im Zug auf dem Boden bleiben. (RS)

Ars Hungarica

Hermannstadt. – Die 21. Ausgabe des Kulturfestivals Ars Hungarica findet zwischen dem 6. und 15. November statt. Das Festival beginnt am Freitag, dem 6. November, um 17 Uhr, mit der Vernissage der Ausstellung „Borsos Miklós 120“ im Museum für Zeitgenössische Kunst des Brukenthalmuseums. Im Anschluss findet ab 19 Uhr im Thaliasaal ein Galaabend statt. Nach den offiziellen Ansprachen folgt „Vivaldi feat. Talamba: 8Seasons“, ein Konzert, das die klassische Musik Antonio Vivaldis mit modernen Schlagzeugarrangements und eigenen Kompositionen des ungarischen Ensembles „Talamba“ verbindet. Anschließend gibt es einen Empfang. Das genaue Programm findet man unter szeben.ro/ro/program-bogat-la-ars-hungarica (WF)

Deutsche Kulturtage in Klausenburg

Klausenburg. – Das Demokratische Forum der Deutschen in Klausenburg veranstaltet vom 3. bis 13. November erneut Deutsche Kulturtage. Eröffnet wird die Veranstaltung am Dienstag, dem 3. November, 18 Uhr, im Festsaal des DFD Klausenburg mit dem Festvortrag von Dr. Edit Szegedi „Stephan Ludwig Roth aus der Sicht des 21. Jahrhunderts“ aus Anlass der 230 Jahre seit seiner Geburt (der Vortrag wird am Donnerstag, dem 5. November, 18 Uhr, ebenda in rumänischer Sprache gehalten) und der Vernissage einer Ausstellung der Künstlerin Anne Nebert. Ebenda veranstaltet am Freitag, den 6. November, ab 19 Uhr die Jugendgruppe den Novemberball 2026. Am Sonntag, den 8. November, 12 Uhr, wird in die Evangelisch-Lutherische Kirche zum Gottesdienst mit Pfarrer Gerhard Wagner (Karlsburg) und Erich Türk (Orgel) eingeladen. Hier konzertiert um 18 Uhr das Ensemble Flauto Dolce. In der Bibliothek des DFD Klausenburg wird am Montag, den 9. November, 18 Uhr eine Ausstellung „Deutschsprachiges Theater im Ausland“ eröffnet, die Einführung bestreitet Dr. Nóra Tar. Am Dienstag, den 10. November, 18 Uhr, wird im Festsaal des DFD Klausenburg ein Arien- und Liederabend statt. Am Tag darauf, Mittwoch, den 11. November, veranstaltet das Nationalkolleg George Coșbuc ab 17.30 Uhr den Martinsumzug der Schüler der deutschen Abteilung. Am Freitag, dem 13. November, im Festsaal des DFD Klausenburg, 18 Uhr, stehen „Wenig bekannte rumäniendeutsche Dichter und Schriftsteller“ im Mittelpunkt. Vorgestellt werden Edith Ottschowski und Hellmut Seiler von Dr. Andras Balogh, Paul Schuster von Dr. Ingeborg Bogdan, bzw. Frieder Schuller und Paul Rampelt von Dr. Wilfried Schreiber.

Das genaue Programm ist unter www.forumklausenburg.ro zu finden.

Nähkurs der Frauenarbeit

Hermannstadt. – Zu einem Nähkurs unter professioneller Anleitung lädt die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am 13. und 14. November in das Tagungshaus der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Neppendorf (Str. Livezii Nr. 55) ein. Zur Verfügung stehen 10 Plätze für Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Eintreffen ist um 16.30 Uhr.Als Teilnahmebeitrag werden 100 Lei erwartet (mit Übernachtung 200 Lei). Schneidermeisterinnen sind Liliana Şelaru und Liliana Vujeu (Kronstadt). Mitzubringen sind Stoff und Nähbeutel mit Nähgarn und einer guten Schere. Infos & Anmeldungen in der Geschäftsstelle der Frauenarbeit unter Tel./WhatsApp: 0721-330052 oder per E-Mail: office@frauenarbeit.ro

Weihnachtsmarkt

Hermannstadt. – Der 19. Hermannstädter Weihnachtsmarkt beginnt schon am Freitagabend, dem 13. November und bleibt bis zum 3. Januar 2027 geöffnet. Über 120 Händler aus dem In- und Ausland werden ihre Ware in den Holzhäuschen zum Verkauf anbieten. Der Weihnachtsbaum wurde bereits vergangene Tage in der Mitte des Großen Rings aufgebaut. (CP)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 31. Oktober, 17-18 Uhr/Sonntag, 1. November, 10-11 Uhr: Handwerkerschule Martinsdorf.

TVR 2, Dienstag, 3. November, 13.00-13.30 Uhr: Oktoberfest 2026.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 4. November, 14.30-15.00 Uhr: Mit Eginald Schlattner zur japanischen Übersetzung seines Romans „Der geköpfte Hahn“.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 5. November, 15.00-16.43 Uhr: Lesung mit Iris Wolff in der Residenz der Deutschen Botschafterin; Weinfest in Bildegg; Themen mit Benjamin Neurohr, Vorsitzender des Demokatischen Forums der Deutschen im Banat; Minispielzeit der deutschen Abteilung am Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheater.