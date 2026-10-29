Spendenübergabe

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Ausgabe Nr. 2982



Den für das Kinderhospiz des Dr. Carl Wolff-Vereins bestimmte Erlös in Höhe von 11.000 Lei des 4. Wohltätigkeitsbasars des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) haben vor kurzem Anita Pavel (1. v. l.) und Hildrun Schneider (2. v. l.) als Vertreterinnen des DFDH gemeinsam mit Renate Köber (1. v. r.) vom Handarbeitskreis der Neppendorfer evangelischen Kirchengemeinde an Heimleiterin Ortrun Rhein (2. v. r.) übergeben. Bei dem Wohltätigkeitsbasar mitgemacht haben die Handarbeitskreise aus Michelsberg, Hermannstadt, Kerz und Neppendorf sowie zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer. Der Adventsbasar der Handarbeitskreise wird am Samstag, den 5. Dezember, im Forumshaus stattfinden, gab Anita Pavel bekannt. Foto: Dr. Carl Wolff-Verein