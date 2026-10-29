Gemeinsam ein klingendes Erbe bewahren

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Radio Siebenbürgen macht die Klänge der Heimat hörbar

Ausgabe Nr. 2982



Eine von Radio Siebenbürgen erstellte digitale Klangkarte sammelt die Glockengeläute siebenbürgisch-sächsischer Heimatorte. Sie weckt Erinnerungen, bewahrt ein Stück Kulturerbe und lädt zum Mitmachen ein. Manchmal genügt ein einziger Klang, um Erinnerungen wachzurufen. Das Läuten der Kirchenglocken, das einst den Sonntag ankündigte, zum Gottesdienst rief oder über die Dächer des Heimatortes hallte, ist für viele Siebenbürger Sachsen eng mit ihrer Kindheit und ihrer Heimat verbunden. Genau diese Erinnerungen möchte Radio Siebenbürgen bewahren. Mit einer digitalen Klangkarte entsteht eine Sammlung der Glockengeläute siebenbürgisch-sächsischer Heimatorte, die Menschen auf der ganzen Welt zugänglich ist.

Auf der Internetseite von Radio Siebenbürgen können Besucher die Karte erkunden, nach einzelnen Orten suchen und sich die bereits aufgenommenen Glockengeläute direkt anhören. Die Aufnahmen sind den jeweiligen Heimatorten zugeordnet. So lässt sich die klangliche Vielfalt Siebenbürgens entdecken, von vertrauten Orten der Kindheit bis hin zu Gemeinden, die man vielleicht noch nie besucht hat.

Hinter dem Projekt steckt mehr als eine Sammlung von Tonaufnahmen. Die Glocken erzählen von einer langen Geschichte, vom kirchlichen Leben, von Traditionen und von einer Gemeinschaft, die über Generationen hinweg gewachsen ist. Für viele Menschen, die heute weit entfernt von Siebenbürgen leben, sind diese Klänge ein Stück Heimat, das sie jederzeit wieder erleben können.

Während Kirchenburgen, Friedhöfe und historische Gebäude sichtbar an die Geschichte der Siebenbürger Sachsen erinnern, bewahren die Glocken eine weitere, oft unterschätzte Seite dieser Geschichte: den Klang der Heimat.

Mit der digitalen Klangkarte verbindet Radio Siebenbürgen moderne Technik mit gelebter Erinnerung. Wer in Deutschland, Österreich, Kanada oder anderswo auf der Welt lebt, kann die Glocken seines Heimatortes hören und Erinnerungen an frühere Zeiten aufleben lassen.

Die Klangkarte bietet nicht nur die Möglichkeit, Glockengeläute anzuhören. Die Aufnahmen können auch auf der eigenen Internetseite einer Heimatortsgemeinschaft eingebunden werden. So lässt sich beispielsweise das Glockengeläut des eigenen Heimatortes auf der Homepage der HOG präsentieren.

Besucher können die vertrauten Glocken dann direkt auf der jeweiligen HOG-Homepage hören. Das schafft eine persönliche Verbindung zum Heimatort und macht die Tradition auch für jüngere Generationen erlebbar.

Die Einbindung bietet zudem die Möglichkeit, die Geschichte des Ortes mit einem besonderen Erlebnis zu verbinden. Denn ein Glockengeläut ist mehr als ein Ton. Es ist für viele Menschen eine Erinnerung an die Heimat, an Familienfeste, an Gottesdienste und an gemeinsame Erlebnisse.

Bereits zahlreiche Glockengeläute wurden gesammelt und auf der Karte veröffentlicht. Gleichzeitig fehlen noch Aufnahmen aus vielen Heimatorten. Die Übersicht zeigt, wo Glockengeläute bereits vorhanden sind und wo die Sammlung noch ergänzt werden kann.

Ein besonderer Dank gilt den Heimatortsgemeinschaften, die Radio Siebenbürgen bereits Glockengeläute aus ihren Heimatorten zur Verfügung gestellt haben. Mit ihrer Unterstützung leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, dieses besondere Stück siebenbürgisch-sächsischer Kultur zu bewahren. Jede zugesandte Aufnahme hilft, die Klangkarte zu erweitern und die vertrauten Klänge für heutige und kommende Generationen zugänglich zu machen.

Doch die Sammlung ist noch lange nicht vollständig. Radio Siebenbürgen freut sich deshalb über weitere Aufnahmen und die Unterstützung durch HOG-Vorsitzende, Mitglieder und alle Menschen, denen ihr Heimatort am Herzen liegt. Gerade die Heimatortsgemeinschaften können mit ihren Kontakten vor Ort dabei helfen, noch fehlende Glockengeläute zu erfassen.

Jede zusätzliche Aufnahme macht die Karte vollständiger und hilft dabei, die akustische Vielfalt der siebenbürgisch-sächsischen Heimatorte zu bewahren.

Mit der Klangkarte zeigt Radio Siebenbürgen, wie sich Tradition und digitale Möglichkeiten sinnvoll miteinander verbinden lassen. Das Projekt ergänzt die Arbeit des Senders, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2012 der siebenbürgisch-sächsischen Kultur, der Musik, der Mundart und dem Gemeinschaftsleben widmet.

Die Karte lädt dazu ein, auf Entdeckungsreise zu gehen, vertraute Glocken wiederzuhören und bisher unbekannte Heimatorte kennenzulernen. Zugleich erinnert sie daran, dass kulturelles Erbe nicht allein aus alten Mauern und historischen Dokumenten besteht. Auch Klänge gehören dazu. Sie können Menschen verbinden, selbst wenn viele Kilometer zwischen ihnen liegen.

Das Ziel ist, möglichst viele Glockengeläute aus den siebenbürgisch-sächsischen Heimatorten dauerhaft zu dokumentieren und für die Zukunft zu erhalten. Dafür braucht es Menschen, die mithelfen, Aufnahmen zur Verfügung stellen und das Projekt weitertragen.

Die Klangkarte von Radio Siebenbürgen ist unter https://radio-siebenbuergen.de/glocken/ erreichbar. Ein Besuch lohnt sich: Vielleicht ist das eigene Heimatdorf bereits vertreten. Und wenn nicht, bietet sich die Gelegenheit, dabei zu helfen, dass auch dessen Glocken künftig wieder zu hören sind.

Radio Siebenbürgen ist ein ehrenamtlich geführter Verein und auf Unterstützung angewiesen, um solche Projekte und den Sendebetrieb langfristig zu ermöglichen. Wer die Arbeit unterstützen möchte, findet Informationen unter https://radio-siebenbuergen.de/spende/.

Denn jede Glocke erzählt ein Stück Heimatgeschichte. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass diese Klänge nicht verstummen.

Jürgen SCHNABEL