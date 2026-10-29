Leckereien aus erster Hand

Ausgabe Nr. 2982
Die zweite Ausgabe des Marktes für Produkte aus Berggebieten hat am Samstag, den 24. Oktober und am Sonntag, den 25. Oktober, in der Soldischbastei (Bastionul Soldisch, Str. Bastionului Nr. 6) stattgefunden. 24 Produzenten aus elf Landkreisen Rumäniens – Alba, Bihor, Bistritz-Nassod, Kronstadt, Klausenburg, Gorj, Harghita, Muresch, Neamț, Hermannstadt und Suceava – stellten zertifizierte Bergprodukte an. Zum Verkauf angeboten wurden u. a. Käse, Fleischprodukte, Honig, Konfitüren, Siruparten. Foto: Beatrice UNGAR