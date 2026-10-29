Ausgezeichneter Klangkörper zu Gast

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2982



Auf seiner ersten Rumänien-Tournee gastierte der Staats- und Domchor Berlin unter der Leitung von Kai-Uwe Jirka auch in Hermannstadt. Samstagvormittag erfreuten die jungen Sänger die Bewohnerinnen und Bewohner des Dr. Carl Wolff-Altenheims und am Abend boten sie zur Begleitung von Martin Ripper (Flöte), Annette Rheinfurth (Kontrabass) und Patrick Orlich (Orgel) ein ausgezeichnetes Konzert in der evangelischen Stadtpfarrkirche (unser Bild). Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe. Foto: Beatrice UNGAR