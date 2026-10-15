Das Publikum durfte mitsingen

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Mittagsmusik und Abendmusik in der Stadtpfarrkirche mit Gästen aus Baden

Ausgabe Nr. 2980

Von der erstmalig erfolgten musikalischen Zusammenarbeit zwischen Kantorinnen und Kantoren der Badischen Landeskirche und der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien profitierte am Samstagabend das Publikum in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt. Und es durfte auch mitmachen bei der Erstaufführung im 21. Jahrhundert eines um 1800 stammenden „Dictum zum 11. Sonntag nach Trinitatis“ aus dem Pfarrarchiv aus Baassen. Die Partitur kam zunächst nach Auflösung dieses Pfarrarchivs in das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien im „Friedrich Teutsch“-Begegnungs- und Kulturzentrum in Hermannstadt und von da zum Musikwart der EKR, Jürg Leutert. Dabei wechselt Chorgesang mit Gemeindegesang harmonisch ab.

Dieses Werk stellte sozusagen das Kernstück des gemeinsamen Konzertes der Kantorinnen und Kantoren der Badischen Landeskirche und der Kantorinnen und Kantoren der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien dar. Die aus Baden angereisten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker hatten sich auf Initiative des Schweizers Thomas Rinch auf Studienreise nach Siebenbürgen begeben. Rinch ist Kantor in Überlingen am Bodensee und überzeugte Kolleginnen und Kollegen, diese Reise anzutreten. Das Konzert wurde im Rahmen eines Studien- und Musiziertages vorbereitet.

Chronologisch gesehen, waren einige der Gäste aus Baden schon am Freitag in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt aktiv: Beate Rux-Voss , Kord Michaelis, Karen Kirschenbauer, Michael Kaufmann und Jochen Kiene ließen im Rahmen der Mittagsmusik die Martinsberger Orgel von Samuel Mätz (1811) und die Michelsdorfer Orgel von Johannes Hahn (1748) in der Ferula erklingen. Zu Gehör brachten sie Werke von Georg Friedrich Händel („Der Kuckuck und die Nachtigall“), Dieter Wellmann (Scherzo in e), Georg Böhm (Variationen zu Wer nur den lieben Gott lässt walten), Johann Pachelbel („Was Gott tut, das ist wohlgetan“), Justin Heinrich Knecht (Rondo) und aus dem Ochsenbauer Orgelbuch (Postillon). Natürlich durfte wie bei jeder Mittagsmusik am Freitag um 12 Uhr der Gemeindegesang nicht fehlen. Angestimmt wurde das Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ in drei Sprachen: deutsch, rumänisch und englisch.

Mit dem „Magnificat“ von Johann Kusser (1626-1696) eröffneten die Kantorinnen und Kantoren ihr gemeinsames Konzert am Samstagabend zur Orgelbegleitung von Jürg Leutert an der Stolzenburger Orgel. Es folgten zwei von Charlotte Noreiks zur Orgelbegleitung an der Sauer-Orgel dargebotene Lieder aus Sechs religiöse Gesänge op. 157 von Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901): „Sehet welche Liebe“ und „Wenn alle untreu werden, so bleib ich dir doch treu“. Nach Drei Choralvorspielen von Johannes Graf (1859-1923) bzw. dem „Scherzo in g-Moll“ und dem „Intermezzo lirico“ von Marco Enrico Bossi (1861-1925) erklang da eingangs erwähnte von einem Anonymen komponierten „Dictum zum 11. Sonntag nach Trinitatis“, bei dem auch die Gemeinde, also das Publikum mitsingen durfte: „Ich erhebe mein Gemüte sehnsuchtsvoll, mein Gott, zu dir“. Dirigiert hat die Mediascher Kantorin Edith Toth sowohl den Kantorinnen- und Kantorenchor, als auch das Publikum. Natürlich in ihrer bewährten beschwingten und fröhlichen Art.

Zur Sauerorgel-Begleitung sang Kantor Achim Plagge sodann zwei Werke von Max Reger aus „Geistliche Lieder op. 137“, nämlich „Lass dich nur nichts nicht dauern“ und „O Jesu Christ, wir warten dein“ und dann wurde des Abends gedacht. Zunächst brachte Kantor Christoph Bogon seine Komposition „Abend“ an der Sauerorgel zu Gehör und versetzte das Publikum in andere Sphären. Außer Bogon hatten sich an der Sauerorgel Michael Braatz-Tempel, Michael Kaufmann, Beate Ruck-Voss und Jochen Kiene abgelöst.

Schließlich wanderten die Kantorinnen und Kantoren weg von dem Podium vor der Stolzenburger Orgel und stellten sich in den Nebenschiffen und im Eingangsbereich auf. Musikwart Jürg Leutert begab sich in den Mittelgang und dirigierte zum Abschluss das Abendgebet von Grete Lienert-Zultner (1906-1989), eine Hommage an die siebenbürgisch-sächsische Liederdichterin, deren 120. Geburtstag in diesem Jahr gedacht wird.

Am Sonntag, den 11. Oktober, haben die Gäste aus der Badischen Landeskirche in Mediasch, Frauendorf, Heltau, Michelsberg, Großau, Neppendorf, Reußdörfchen, Holzmengen, Agnetheln, Großpold und Petersdorf bei Mühlbach die Gottesdienste mitgestaltet.

Beatrice UNGAR