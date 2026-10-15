Lebendig und vielfältig

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Ein neues Heft „Kirchliche Blätter“

Ausgabe Nr. 2980

Die eben erschienene Herbstausgabe der „Kirchlichen Blätter“ der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien zeigt, wie lebendig, vielfältig und engagiert kirchliches Leben in Siebenbürgen ist. Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsbericht des Dresdner Pfarrers und Oberkirchenrates i. R. Friedemann Oehme, der einen Sommer lang Gemeinden zwischen Kronstadt, Hermannstadt und Bistritz begleitet hat.

Seine Beobachtungen über liturgische Beständigkeit, das Gemeindeleben und die verbindende Kraft des Gottesdienstes geben einen guten Einblick in die Realität kleiner Gemeinschaften.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das 20. Jubiläum des Jugendwerks. Diakonin Cristina Arvay vergleicht die Anfänge ihrer Arbeit mit dem, was Jugendliche heute bewegt, berichtet von neuen Formaten, Helikoptereltern, Online‑Bibelkreisen und einem „Hunger nach mehr“, der die Jugendarbeit prägt.

In seinem Rechenschaftsbericht zur Lage des Kronstädter Bezirkes stellt Bischofsvikar und Bezirksdechant Dr. Daniel Zikeli fest, dass die Kirchenmitgliedschaft – vor allem von Personen von außerhalb Rumäniens – ein stark diskutiertes Thema bleibe.

Restaurierungsprojekte – von Galt über Reps bis Meschen – zeigen, wie intensiv die Kirche an der Bewahrung ihres Kulturerbes arbeitet.

Das Heft will die Vielfalt der unterschiedlichen Aktivitäten zeigen, wobei es natürlich nur um einen Ausschnitt geht, wenn etwa über das bereits 17. Brotbackseminar der Frauenarbeit berichtet wird, die Weiterbildung für Kuratoren und Presbyter, der außergewöhnliche Bläsergottesdienst in Petersberg, die Eindrücke der deutschen Studenten im Ökumenesemester, die Podiumsdiskussion um die Zukunft der Kirchenburgen anlässlich des 10. Jubiläums der Stiftung Kirchenburgen oder um den neuen Leiter des Elimheims Klaus Göbbel.

Die komplette Ausgabe – online in Farbe – können Sie herunterladen unter: https://www.evang.ro/fileadmin/kirchliche_blaetter/KB_Oktober_2026.pdf

Hans KÖNIGES