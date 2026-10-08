Kooperation im Mittelpunkt

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Österreichische Botschafterin zu Besuch in Hermannstadt, Deva und Heltau

Ausgabe Nr. 2979

I. E. Ulla Krauss-Nussbaumer, Botschafterin der Republik Österreich in Rumänien hat vom 28. bis 30. September in den Landkreisen Hermannstadt und Hunedoara offizielle Besuche abgestattet, bei denen sie Gespräche mit Vertreterinenn und Vertretern der Kommunalverwaltung, von Schulen, der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänen und der Wirtschaft hatte. Begleitet wurde die Diplomatin von RA Cristina Huber, Honorarvizekonsulin der Republik Österreich in Hermannstadt.



Am ersten Tag hatte I. E. Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer Gespräche mit Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor zu Themen wie Kooperation in den Bereichen Wirtschaft und Kultur, Erfahrungsaustausch und intelligente Stadtentwicklung (Smart City).

Es folgte ein Besuch in Deva, wo die Diplomatin von Bürgermeister Lucian Ioan Rus empfangen wurde. In dem Gespräch ging es um die Möglichkeiten, neue österreichische Investitionen zu ermutigen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie die duale Ausbildung, die Kultur und den Tourismus weiter zu entwickeln.

Es folgte ein Besuch im „Decebal”-Nationalkolleg wo eine Begegnung mit Schulleiter Marin Florin Ilieș, sowie den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften stattgefunden hat. Bei den Lehrkräften handelte es sich hauptsächlich um solche, die Deutsch bzw. an der deutschen Abteilung unterrichten.

Zuletzt besichtigte die Botschafterin die Burg in Deva, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Am zweiten Tag besuchte die Botschafterin Bischof Reinhart Guib, das „Samuel von Brukenthal”-Gymnasium, wo sie von Schulleiterin Monika Hay empfangen wurde, und sich austauschte über die Kooperation im deutschsprachigen Raum.

Im Bereich Wirtschaft gab es einen Besuch bei der Fabrik der österreichischen Firma für Engineering und Technologie Andritz in Heltau. Hier gab Generalmanager Dumitru Cristinel Fodor Auskunft über die Geschichte und die Tätigkeit, sowie die Investitionen der Firma im Bereich der Verarbeitung von Plastikmasse.

B. U.