Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2977



Wohltätigkeitsbasar für das Kinderhospiz im Forumshaus

Hermannstadt. – Das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) veranstaltet am Samstag, den 3. Oktober, zwischen 10-15 Uhr, im Forumshaus in der Sporergasse/General Magheru 1-3 in Hermannstadt den traditionellen Wohltätigkeitsbasar zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins.

Sachspenden können bis zum 30. September, von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 14 Uhr, im Sekretariat des DFDH abgegeben werden. (BU)

Künstlerresidenz in Kleinschenk

Kleinschenk/Cincșor. – Die Kleinschenker Kulturkirche ist seit 18. September Gastgeber der 8. Internationalen Residenz für bildende Kunst. Damit beginnt ein dreijähriger Zyklus zum Thema „ERINNERUNG & TRADITION“. Kuratorin der Künstlerresidenz ist Elisabeth Ochsenfeld, bildende Künstlerin, Gründerin des Ochsenfeld Residency Award (Frankfurt/Heidelberg, Deutschland). Teilnehmende Künstler sind in diesem Jahr: Bogdan Achimescu (Polen), Eugen Alupopanu (Rumänien), Alexandra Cicorschi (USA), Jerolyn Bahm-Colombik (USA), Roger Colombik (USA), Dorin Crețu (Frankreich), Stella Dreis (Deutschland), Bea Gschwend (Deutschland), Elisabeth Ochsenfeld (Deutschland), Cristian Opriș (Rumänien) und Vasiluța Vasilache (Republik Moldau).

Am Samstag, den 26. September 2026, bildet ein umfangreiches Programm den Abschluss der Künstlerresidenz: 11 Uhr: Transylvanian Brunch mit lokalen saisonalen Spezialitäten im Garten des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses, organisiert in Zusammenarbeit mit dem Verein „My Transylvania“. Preis: 170 Lei/Person. Reservierungen unter kulturproject@gmail.com,Tel. 0744.373.090; 13 Uhr: Vortrag zu den sächsischen historischen Trachten von Iulia Gorneanu, Bibliothek der ehemaligen sächsischen Schule. Eintritt frei; 14 Uhr: Lesung mit Iris Wolff in der Bibliothek der ehemaligen sächsischen Schule; 15 Uhr: Vernissage der Gemeinschaftsausstellung der teilnehmenden Künstler in der Kleinschenker Kulturkirche, Einführung durch Andreea Ciortea; 15.30 Uhr: Erlend Krauser, ehemaliges Mitglied der Band Phoenix, bietet ein Gitarrenkonzert in der Kleinschenker Kulturkirche.

Die Internationale Künstlerresidenz 2026 ist eine Initiative des Vereins CONTRAFORT PRO Kleinschenk/Cincșor.

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 25. September, 12 Uhr, Jürg Leutert. und am Samstag, den 26. September, 19 Uhr, konzertieren Erika Klemm (Blockflöten) und Cosmina Barna (Orgel(. (BU)

Ökotourismus-Messe

Hermannstadt. – Die Nationale Ökotourismus-Messe mit internationaler Beteiligung aus Ungarn steht unter dem Motto „Kultur entwickelt“, wurde gestern eröffnet und findet bis 27. September auf dem Großen Ring, im Schatzkästlein (Casa Artelor) am Kleinen Ring und im ASTRA-Freilichtmuseum statt.

Die Stände der Aussteller aus den Landkreisen Maramureș, Neamț, Dobrogea, Hunedoara, Harghita, Covasna, Sălaj und Hermannstadt am Großen Ring sind am Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr bzw. am Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ebenda werden unterschiedliche Werkstätten für Groß und Klein angeboten. (BU)

Nacht der Forschenden 2026

Hermannstadt. – Die diesjährige Nacht der Forschenden wird in Hermannstadt heute, von 16 bis 22 Uhr vom Brukenthalmuseum in Zusammenarbeit mit der „Lucian-Blaga“-Universität organisiert. Ab 16 Uhr finden im Apothekenmuseum und im Naturhistorischen Museum mehrere Workshops zum Thema Apotheke, Insekten, Pilze und Paläontologie statt. Die Tour „Welche Geschichten über den Kommunismus verbirgt die Altstadt von Hermannstadt“ startet ab 16, 17 und 18 Uhr vor dem Bruken-

thalpalais. Anmeldungen sind erforderlich, auf https://www.brukenthalmuseum.ro/events/detaliu/2038. Die Teilnahme ist kostenlos. (RS)

„Non-Stop Theater”-Festival

Hermannstadt. – Die 16. Auflage des „Non-Stop Theater”-Festivals findet vom 26. bis 27. September statt, mit einem Prolog am 26. September, 20.30 Uhr, im Cavas-Saal. Weitere Spielorte sind: Gong-Theater, Bis-Garten, ATU Toys, Atrium Café, Kleiner Ring, Astra-Bibliothek. Karten kann man online auf www.iabilet.ro bzw. bei der Abendkassa kaufen. Das Programm ist unter www.bisteatru.ro zu finden. (RS)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Das letzte Konzert im Rahmen des Orgelsommers in der Mediascher Margarethenkirche findet am Samstag, dem 26. September, ab 19 Uhr statt. Es tritt das Ensemble „Iter Musicum Europae“ (Rumänien) auf. (RS)

Wanderung

Hermannstadt. – Eine Wanderung im Retezat-Gebirge (Stâna de Râu – Tăul Țapului – Păpușa-Gipfel – Custurii-Sattel – Stâna de Râu) wird am Samstag, dem 26. September, organisiert. Bergführer ist Dumitru Troancă. Anmeldungen auf https://apropo.app/ (100 Lei/Erwachsener, 50/Kind). (RS)

Pilgergottesdienst in Michelsberg

Michelsberg. – Ein regionaler Pilgergottesdienst des Kirchenbezirks Hermannstadt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien zur Wiedereinweihung der Burgkirche Michelsberg findet am Sonntag, dem 27. September statt, gibt die gastgebende Kirchengemeinde Michelsberg bekannt. Der Ablauf des Tages: 11.30 Uhr: Ankunft und Begrüßung der Pilger am Fuß der Burg; 12 Uhr: Andacht zur Wiedereinweihung der Burgkirche; 12.45 Uhr: Grußworte und Eröffnung der Ausstellung zur Geschichte Michelsbergs und zur Dachsanierung; 13.30 Uhr: Picknick auf dem Burgplateau. Die Michelsberger St. Michaelskirche war ursprünglich eine Wallfahrtskirche. (BU)

Sibiu Opera Festival 2026

Hermannstadt. – Die Hermannstädter Staatsphilharmonie veranstaltet vom 28. September bis zum 16. Oktober die 25. Ausgabe des Sibiu Opera Festivals. Die Jubiläumsausgabe bringt Künstlerinnen und Künstler, Orchester, Chöre und Ensembles aus dem In- und Ausland in einem Programm zusammen, das der Oper und der lyrischen Bühnenkunst gewidmet ist. Das Programm ist auf Seite 8 zu finden, zusätzlich werden mehrere Mini-Konzerte „Take an Opera Break“ am Montag, Dienstag und Mittwoch (20.-30. September) organisiert. Das vollständige Programm ist unter https://filarmonicasibiu.ro/sibiu-opera-festi val zu finden. (RS)

Freier Eintritt

Hermannstadt. – Alle Hermannstädter haben am Donnerstag, dem 1. Oktober, freien Eintritt im Brukenthalpalais, im Geschichtsmuseum und im Naturwissenschaftlichen Museum. Interessierte müssen Ausweis oder Geburtsurkunde vorweisen. Das August von Spiess-Jagdwaffen-, und -Trophäen-Museum kann nur mit Anmeldung besucht werden. (RS)

Drei Buchvorstellungen

Zeiden/Reps/Hermannstadt. – Sein Buch „Reps – meine siebenbürgische Wiege. Blätter eines verlorenen Tagebuchs“ und dessen rumänische Ausgabe „Rupea – leagănul meu transilvan. File dintr-un jurnal regăsit“, die im Coresi-Verlag Bukarest erschienen ist, stellt Dr. Gerhard Puri im Oktober in Siebenbürgen vor: in Zeiden am 14. Oktober, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche; in Reps am 15. Oktober, 17 Uhr, im „St.-O.-Iosif“-Lyzeum und in Hermannstadt am 16. Oktober, 17 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH. (BU)

Catan-Meisterschaft

Hermannstadt. – „Board Games Community Sibiu“ organisiert die lokale Runde des Catan-Wettbewerbs im Kreis Hermannstadt am Samstag, den 17. Oktober, ab 10 Uhr, im Lokal „Aria Rooftop“. Jeder Spieler bestreitet drei Partien des Catan-Basisspiels in der rumänischen Version. Die Sitzordnung an den Tischen wird nach jeder Runde gewechselt. Die Gewinner werden an der 19. Ausgabe der Catan-Landesmeisterschaft 2026 teilnehmen, die im November in Kronstadt organisiert werden soll. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 26. September, 17-18 Uhr/Sonntag, 27. September, 10-11 Uhr: Arbeitseinsatz in Wurmloch.

TVR 2, Dienstag, 29. September, 13.00-13.30 Uhr: Burgfest in Michelsberg.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 30. September, 14.30-15.00 Uhr: Portrait des Schriftstellers Frieder Schuller.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 1. Oktober, 15.00-16.43 Uhr: Themen: Zum Tag der Deutschen Einheit; Kirchweih in Detta; Zipsertreffen in Oberwischau; Ehrennadel des DFDR an Beatrice Ungar.