Bildungszentrum in der Scheune

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Ausgabe Nr. 2977



Der Verein Viitor Plus hat am 18. September in Burgberg/Vurpăr ein Bildungszentrum auf dem Gelände und in einer alten Scheune von 1891 einer siebenbürgisch-sächsischen Familie eröffnet. Das Projekt „Roua din Vurpăr“ lief schon 2023 an und vereint die in 20 Jahren Tätigkeit gesammelte Erfahrung des Vereins in Bereichen wie Umweltbildung, Waldkunde, Biodiversität, soziale Wirtschaft und erneuerbare Energien, erneuerbare Landwirtschaft und nachhaltige Wasserwirtschaft. Alle Informationen über das Angebot des neu eröffneten Bildungszentrums finden Sie unter www.viitorplus.ro/roua-din-vurpar/. Unser Bild: Bei der Eröffnung dabei waren Radu Szekely, Berater des Bildungsministers, Delilah Florea, stellvertretende Generalschulinspektorin, Marius Pădurean, Regionaldirektor corporate BRD, Hauptpartner des Projekts, Adriana Anghel, Beraterin im Umweltministerium und Mihaela Tomescu, Direktorin der Schule in Burgberg.

Foto: Asociația Viitor Plus