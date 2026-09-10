Ein besonderes Event

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5. Auflage der Triada eMTB Xperience 2026

Ausgabe Nr. 2975

Im Frecker Tal und in den Fogarascher Bergen wurde am vergangenen Wochenende die 5. Auflage der Triada eMTB Xperience ausgetragen. Auf drei Tage angelegt, mit einem Prolog und sechs Spezialproben stellte das Event eine komplette Veranstaltung dar, in deren Rahmen den Teilnehmenden Zeit für Begegnungen und Gemeinschaftspflege eingeräumt wurde.

Natürlich konnten alle ihr Können im Hügel- und Bergland testen, und sich im Basiscamp bei Poiana Neamțului austauschen. Nach drei Wettkampftagen sahen die Siegerpodien wie folgt aus: 3 Days Xperience – Männer (18-39 Jahre): 1. Sebastian Dudaș, 2. Alexandru Mărginean, 3. Dragoș Sitaru; 3 Days Xperience – Männer (ab 40 Jahre): 1. Dumitru Bejenari, 2. Lucian Neaga, 3. Laurențiu Alexandru Moldovan; 3 Days Xperience – Frauen: 1. Ada Țucă, 2. Adina Luca; 3 Days Xperience – OUTLAWS (Open): 1. Dragoș Nicoară, 2. Martin Wallmen, 3. Andrei Adam.

Für die Anfänger gab es einen Tageswettkampf mit 2 Spezialproben. Hier die Ergebnisse: One Day Xperience – Männer (18-39 Jahre): 1. David Cristea, 2. Tamás Horváth, 3. Vlad Pașca; One Day Xperience – Männer (ab 40 Jahre): 1. Ricardo Kauntz, 2. Rareș Pulbere, 3. Marcu Dan; One Day Xperience – Frauen: 1. Cătălina Băban, 2. Andrada Toldean.

Alle Ergebnisse sind unter tri adamtb.ro zu finden.

Die Wettkampfreihe Triada MTB wird am 26. September auf der Hohen Rinne abgeschlossen mit der Triada MTB Păltiniș – Geiger MTB Challenge, in deren Rahmen auch eine Etappe der Marathon-Landesmiesterschaft ausgetragen wird.

Um die in den Fogarascher Bergen gewonnenen Erfahrung weiter auszubauen, wird es auch auf der Hohen Rinne einen Wettkampf für E-Bikes geben, an einem Tag in dem Zibinsgebirge. Anmeldungen ab sofort unter triadamtb.ro

B. U.