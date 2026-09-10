18. Golfturnier Cupa Elis

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2975



Auf dem Golfplatz des Theodora Golf Clubs in Teleac im Landkreis Alba hat letztes Wochenende die 18. Auflage des Wettkampfes um den Elis-Pokal stattgefunden. Die Schäßburger Autorin Mariana Gorczyca (unser Bild, 2. v. l.) hat dabei im Teamwettstreit einen 3. Platz belegt, gemeinsam mit ihren Klubkollegen Daniel Morar und Octavian Blăjan, bzw. Carolin Ivănescu vom Național Club București aus Bukarest. Erst vor 15 Jahren hatte Gorczyca das Golfspiel kennengelernt, im Zuge der Recherche für ihren Roman „Parcurs”, der 2013 im Klausenburger Eikon Verlag erschienen ist. Seither spielt sie regelmäßig und nimmt auch oft an Wettkämpfen teil. Foto: privat