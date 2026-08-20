Zwei goldene Nächte in Paris

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Doppelerfolg für David Popovici bei der Schwimm-EM

Ausgabe Nr. 2972

Das Wasser spritzt, die Zuschauer jubeln, und am Ende ist wieder einer ganz vorne: David Popovici hat die Schwimm-Europameisterschaften 2026 in Paris mit zwei Goldmedaillen gekrönt. Über 100 und 200 Meter Freistil war der 21-jährige Rumäne nicht zu schlagen. Damit gelang ihm etwas, das vor ihm noch kein Schwimmer geschafft hatte: Zum dritten Mal in Folge gewann er bei einer Europameisterschaft beide Freistil-Wettkämpfe.

Schon das Finale über 100 Meter Freistil am 12. August wurde zu einem echten Spektakel. Acht Schwimmer sprangen ins Becken – und alle waren unglaublich schnell. David Popovici kämpfte bis zum Anschlag und schlug nach 46,56 Sekunden an. Nur 16 Hundertstelsekunden fehlten zum Weltrekord, aber es gelang ihm ein Meisterschaftsrekord. Hinter ihm kamen der Russe Egor Kornev und der Ungar Kristof Milak ins Ziel.

„Am Ende ist es wirklich ein Rennen gegen mich selbst“, sagte Popovici anschließend. Sein Blick richtet sich längst nicht nur auf Medaillen. Auch den Weltrekord hat er weiterhin im Kopf. Nach seinem Sieg erklärte er, die Bestmarke müsse „natürlich, organisch“ kommen. Er wisse inzwischen genau, woran er noch arbeiten müsse.

Und dann kam das zweite große Rennen, zwei Tage später.

Über 200 Meter Freistil zog Popovici von Beginn an davon. Bahn für Bahn vergrößerte er seinen Vorsprung, während die Konkurrenten versuchten, den Anschluss zu halten. Doch der Rumäne ließ sich nicht mehr einholen. Nach 1:44,15 Minuten schlug er an – Gold Nummer zwei war perfekt. „Ich habe das Finale von Anfang bis Ende kontrolliert. Ich glaube nicht, dass jemand auch nur einen Moment vor mir lag. Es geht um Kontrolle und darum, beim Finish ruhig zu bleiben“, sagte er später.

Für David war der Triumph auch deshalb besonders: Paris ist für ihn ein Glücksort. Hier wurde er 2024 Olympiasieger über 200 Meter Freistil. Zwei Jahre später kehrte er nun zurück und zeigte erneut, dass er zu den ganz Großen seines Sports gehört.

100 Meter, 200 Meter – zweimal EM-Gold und dreimal hintereinander der gleiche historische Doppelerfolg. Paris 2026 gehört damit endgültig zu den großen Kapiteln der Karriere von David Popovici.

Cynthia PINTER