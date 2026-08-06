Wo finden diese „Konzerte auf dem Dach“ statt?

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Ausgabe Nr. 2970



Diese oft gestellte Frage soll das Bild in dieser Rubrik beantworten, das natürlich aus der Vogelperspektive einen Blick auf die Terrasse auf dem Dach des Thaliasaals, des Alten Theaters, wirft, die während eines Konzerts hell beleuchtet ist. Am Horizont sieht man von rechts die Türme der orthodoxen Kathedrale, der reformierten Kirche, der evangelischen und der römisch-katholischen Stadtpfarrkirchen und des Ratturms. Vorne rechts einen Teil des Dicken Turms, in dem Martin Hochmeister 1778 das erste Theater in Hermannstadt gebaut hat, und dahinter einen der drei so genannten Hartenecktürme, genauer den Zimmermannsturm. Konzerte auf dem Dach gibt es noch bis einschließlich 15. August. Text: Beatrice UNGAR, Foto: Paul NAN