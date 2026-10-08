Ein wunderschönes Zeichen

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Das zweite DWS-Herbstfest in Neppendorf

Ausgabe Nr. 2979

„Ich habe extra mit den Kollegen viel Mühe betrieben, um schönes Wetter zu organisieren”, lauteten die spaßhaften Worte des DWS-Vorsitzenden Wolfgang Köber bei der Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste. Er schlussfolgerte: „Wir haben es geschafft.” Vergangenen Samstag fand nämlich das zweite Herbstfest des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen (DWS) in Neppendorf statt und zwar im Hof des Hans Bernd von Haeften-Tagungshauses der Evangelischen Akademie Siebenbürgen (EAS).

Als Gäste dabei waren u. a. Reinhold Sauer, Vorsitzender der Carl-Wolff-Gesellschaft aus München, sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Wilhelm Beer, Robert Otto Adams und Gwendoline Roth. Als Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit überreichte Adams einen „bayerischen Löwen” an Köber.

Die Carl-Wolff-Gesellschaft ist der Wirtschaftsclub der siebenbürgischen Unternehmer in Deutschland. Begrüßt wurden die Gäste auch von der Deutschen Konsulin Wiebke Oeser, die zugleich DWS-Ehrenvorsitzende ist.

Gastgeber waren Dechant Pfarrer Dietrich Galter, als Vorstandsvorsitzender der EAS und der Jungunternehmer und Eventmanager Andrei Drăgan Răduleț, der für das Fest sein Veranstaltungschalet, das übrigens bei dem Weihnachtsmarkt 2024 auf dem Kleinen Ring und 2025 auf dem Großen Ring aufgestellt war, zur Verfügung stellte.

Galter präsentierte u. a. sein Volkstanzgruppenprojekt: „Die Neppendorfer sind ganz besonders geehrt und wollen dies auch mit einem wunderschönen Zeichen noch einmal krönen”, freute sich Galter. „Nämlich: wir haben im Mai eine Tanzgruppe gegründet.” Beim DWS-Herbstfest war es nun deren dritter Auftritt. Bereits nach dem zweiten Auftritt hatten sich neue Mitglieder angeschlossen. Und wer Lust und Spaß daran hat, darf sich gerne der Neppendorfer Tanzgruppe anschließen. Proben gibt es jeden Montagabend im Terrassensaal des EAS-Tagungshauses. Gegenwärtig überlegt man, auch eine Kindertanzgruppe zu organisieren.

Mit siebenbürgisch-sächsischen Tänzen erfreute die Anwesenden auch die Volkstanzgruppe des Hermannstädter Jugendforums.

Im Anschluss ging man dazu über, ein Fass Bier „Bere Sadu” anzustechen und das Büfett wurde eröffnet. Es gab u. a. Spanferkel.

Zwischendurch hielt Dechant Galter eine kurze Andacht in der evangelischen Kirche und stellte gemeinsam mit Fabian Lutsch die E-Orgel vor. Die alte Orgel auf der Empore ist nämlich leider reparaturbedürftig. Desgleichen erzählte er auch einiges aus der Geschichte von Neppendorf, die für viele der Anwesenden immer noch ein unbeschriebenes Blatt gewesen ist.

Alles in allem: das DWS-Herbstfest war ein stimmungsvoller Abend, mit Wein, leckeren Speisen, wo sich die Teilnehmenden in angenehmer Stimmung und netter Gesellschaft austauschen konnten.

Werner FINK