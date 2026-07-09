Vortragsreihe im Teutsch-Haus

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Ausgabe Nr. 2966



Die Vortragsreihe im Rahmen der Sonderausstellung „Kirchenburgen. Erbe mit Zukunft“ eröffnete am Montag, den 6. Juli, die Präsidentin der Stiftung Mihai Eminescu Trust (MET), Caroline Fernolend (stehend rechts), die von der Leiterin des Teutsch-Hauses und Initiatorin dieser Schau, Dr. Gerhild Rudolf (stehend links) begrüßt und kurz vorgestellt wurde. Fernolend schilderte anschaulich ihre Erfahrung mit Schwerpunkt auf dem Projekt „Almen, ein lebendiges Dorf“, das 2024 mit dem Europa Nostra Preis ausgezeichnet worden ist. Neuerdings gehört ein anderes Projekt des MET zu den Finalisten des New European Bauhaus 2026-Preises. Es handelt sich um „ECO H2O“, die ökologische Kläranlage in Deutsch-Weißkirch. Nur noch am 10. Juli kann man dafür stimmen unter https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/public-vote Foto: Beatrice UNGAR